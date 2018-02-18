2018年02月18日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

LA PERLA Maison系列真絲蕾絲吊帶睡裙，2萬元。（LA PERLA提供）

女星李維維演繹Audrey新品舒波開運內衣，1680元起。（Audrey提供）

過年紅色當道，不只紅包討喜，紅色內衣也象徵著開運、帶財，讓內衣業者從年前到過年期間都祭出紅色內衣搶市，適逢情人節與過年檔期強碰，業者表示，會以過年為主、情人節為輔，紅色、粉色內衣都是強打色，過年期間內衣買氣從除夕前3周開始發酵，過年檔期客單價激增1倍。

奧黛莉公關表示，在行銷活動包裝提高客單的操作下，過年檔期平均一次購買3到5件內衣，單筆客單可達到3500元到5000元不等。EASY SHOP公關認為，過年主要還是以明亮色系為主，除了紅色外，貴人紫、戀愛粉、活力橘、聚金黃都是受歡迎的顏色，而年輕客層則偏愛深色系的黑、藍、綠。過年期間內衣買氣從除夕前3周開始發酵，業績大幅爆發普遍落點在除夕前後一周，過年檔是零售通路者一年中最主要衝刺業績的第一大檔，業績最高時約可占整年度達2成。

性感內衣代表Chantelle觀察，除了紅色內衣受寵，金色、膚色、藍色也都備受消費者喜愛，根據品牌分析，消費者過年每次至少買2套，客單約萬元左右，占全年業績15%。

黛安芬則認為同屬開運色的桃紅色及粉色也備受青睞，加上今年情人節強撞過年檔期，象徵愛情的粉色可帶來桃花運，也可增加女人味及魅力。對品牌來說，買氣從1月就湧現，客單約3500元至5000元。

曼黛瑪璉、瑪登瑪朵公關談到，過年除了選色有寓意，就連件數也要成雙才是帶喜氣，而Kanaii Boom日系內衣，除了紅色賣得好，粉色也是銷售常勝軍，過年業績占全年業績15%，客單價落在2180元至2380元。

整體而言，除了色彩紅色仍是主流，在款式上，女人不再盲目追求爆乳款，舒適度成主流，無鋼圈、軟鋼圈內衣大興，還有機能性高的運動內衣備受市場青睞，EASY SHOP近幾年推出無鋼圈、軟鋼圈內衣成長3成以上，因應過年檔更推出了法式無鋼圈Lucky Bra開運內衣，搶攻過年檔期業績。

(中國時報)