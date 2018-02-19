收假前夕國道今爆車潮

2018年02月19日 00:20 中國時報 楊騰凱 、 李忠一 、 葉書宏 、 甘嘉雯 ／台北報導 ／台北報導

明天大年初五是春節假期最後1天，國道自18日陸續出現北返車潮，雪隧昨天下午一度回堵6公里，至今日凌晨1時才恢復順暢。高公局表示，今日也將是北返車潮高峰，部分交流道將實施高乘載管制，建議用路人事先查詢旅行時間評估改行替代道路，或明日再北上避開塞車。

昨回堵6公里 塞至凌晨

高公局表示，昨日大年初三為春節假期第4天，西部國道自下午2時起開始，逐漸出現北返車潮，包括國道1號斗南至員林、南屯至台中系統、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口，國道3號南雲至南投、龍井至大甲、後龍至西濱、關西至大溪等北上路段，車速僅每小時30至40公里。

可明日再北上 避塞車

其中國道1號西螺至埔鹽系統、銅鑼至頭屋、國3竹南至香山等北上路段的車多情形，預估將持續至今日凌晨1時前開始紓解，其餘車多路段自昨晚21時之後，就逐漸恢復正常。

高公局指出，國道5號北上宜蘭至頭城路段，則是從昨日下午1時開始出現北返車潮，預估將於今日凌晨1時前恢復順暢，整體而言。坪林行控中心預估，初四的車流會更多，一樣在上午9時30分左右就會出現車潮；昨日全日國道交通量約140百萬車公里，是平日平均87百萬車公里的1.6倍。

高公局指出，今日將是國道北返高峰，預估全日國道總延車公里也將達到140百萬車公里，預計車多路段為國道1號北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口，國道3號北上南雲至中興、龍井至大甲、大山至茄苳、關西至鶯歌系統，以及國道5號北上宜蘭至坪林等路段。

北上注意高乘載管制

高公局表示，今日上午9時至下午14時國道1號北上高雄端至湖口、國道3號北上九如至大溪、15時至20時國道5號北上蘇澳至頭城各交流道的北上入口匝道將實施高乘載管制。

此外，0時至24時將封閉國道1號埔鹽系統北上、國道3號名間雙向及竹南北上入口匝道等，另也建議民眾可利用初五上午離峰時段北上，避開初四國道北返高峰時段。昨日下午國道5號和國道3號均發生小客車追撞事故，導致車流回堵4公里。

(中國時報)