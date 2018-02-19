新春參拜 總統、主席尬人氣

2018年02月19日 00:20 中國時報 廖肇祥 、 盧金足 、 謝瓊雲 、 許素惠 、翁聖勳／綜合報導 、翁聖勳／綜合報導

蔡英文總統（左二）至受天宮參拜發紅包福袋，受到信徒熱烈歡迎，沿途與民眾握手致意。（廖肇祥攝）

主席故鄉拚人氣！總統蔡英文大年初三（18日）春節祈福，下午來到南投縣名間鄉受天宮參拜玄天上帝，並發放總統福袋紅包，受到民眾熱烈歡迎；同時間，前副總統、國民黨主席吳敦義也回到故鄉南投參拜和訪友，雷藏寺創辦人蓮生活佛盧勝彥還透露，吳來之前天空有出現4隻雄鷹飛翔，預言吳將更上一層樓，年底縣市長選舉也能扳回幾個縣市。

蔡英文來到受天宮先上香祭拜，由於正逢春節出遊人潮，信徒擠爆廟埕，蔡英文在民進黨南投縣長參選人洪國浩的陪同下從廟門前下車，短短50公尺，前後走了10多分鐘，才到天公爐前上香，在特勤人員戒護下，致贈匾額予受天宮主任委員許瑞斌，並敬獻素果完成祈福儀式。

蔡發紅包 3千人排隊

蔡英文隨後走下廟埕開始發放「幸福共好」的福袋，許多民眾得知總統要來，在現場排隊等待，人龍逾1公里，警方估計至少有3千人前來等著領福袋，「總統好」聲浪不斷，有民眾領到紅包後大聲說：「總統比電視漂亮！」聽到民眾的讚美，小英總統笑得合不攏嘴。

蔡英文從初一起，一連3天安排17縣市、18間廟宇的參拜行程，昨一早從台中梧棲浩天宮開始，一路到彰化南瑤宮、南投天受宮、雲林福興宮，最後一站則來到嘉義嘉邑城隍廟，所到之處都有民眾大排長龍等著領總統紅包，雖然有零星抗議但維安人員都迅速處理，蔡英文心情不受影響。

吳返故鄉 遊客搶合照

吳敦義從初二下午開始就回南投在縣長林明溱陪同下展開祈福參拜行程，地點包括草屯鎮林太師廟、雷藏寺、敦和宮、碧山巖、南投配天宮、名間鄉松柏嶺受天宮祈福參拜、中寮鄉無極天台廟。

昨天早上8時30分，吳敦義第一站先來到日月潭文武廟，由文武廟董事長、前魚池鄉長黃宋華、代表會主席張德林等人接待。其中，受天宮更是與蔡英文一前一後抵達。

吳敦義多年前曾是南投縣長，他細數任內政績與民間友人動向，他也提到日月潭因陸客縮減，觀光業受到大幅影響，開始細數馬英九擔任總統期間，陸客連年增長，從數十萬到百萬，人民感受到無論經濟、生活，都有顯著改善。

吳敦義在文武廟參拜祈福過程中，不時有陸客認出他，「耶，那是國民黨黨主席耶」，還說自己「真是幸運，能遇到國民黨主席」，並央求與吳敦義合照，吳敦義都欣然接受，並祝福陸客們在台旅遊期間順利愉快，感受台灣的年節氣氛。

(中國時報)