亞大暖醫 休假途中即刻救援

2018年02月19日 00:20 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國道3號18日發生自小客車爆胎翻車意外，一名9歲許姓女童遭拋出車外，緊急送台中市亞大醫院急救，因女童兩側頭皮及身體背部多處嚴重外傷，院方緊急通知休假中的整型外科鄭旭棠醫師趕來協助，他飛車到場後，緊急參與治療，也安撫女童母親，表示自己也有7歲女兒，一定會盡力治療女童，上演暖醫版的《即刻救援》。

亞大醫院急診醫學科主任鍾侑庭表示，昨天接獲南投縣碧興消防分隊後送許姓女童到院，女童頭部及背部有多處嚴重撕裂傷，尤其頭部兩側傷口更分別長達10多公分，「幾乎整塊皮都不見了」，所幸顱內並沒有出血的狀況，生命跡象穩定。

女童母親憂心的說，全家從高雄北上台中訪友，經過國道3號南投路段時，前方車輪突然爆胎，整台車當場撞擊左側護欄，車子瞬間撞擊力道過大而翻覆，大女兒被甩出車外壓在車子底下動彈不得，趕緊爬出車外試圖搬移車輛，車子實在太重，趕快向外求援。

幸好當時1輛路過的遊覽車駕駛與乘客，全部衝下來幫忙抬車並指揮交通，「如果沒有他們的幫忙，不知道會發生什麼更壞的狀況！」

院方表示，因女童頭皮受創嚴重，聯絡休假中的整型外科醫師鄭旭棠趕回醫院，他當時正開車載著女兒準備共享午餐，一接到院方電話，立刻告訴女兒，「爸爸現在要去幫忙另一個姊姊，晚上再陪妳吃飯！」旋即飛車趕回醫院，「希望開太快不會收到超速罰單」。

亞大醫院已安排開刀房為女童進行清創手術，術後每4個小時都替傷口換藥清潔，等狀況好轉安排植皮手術，盡快讓女童康復出院。

(中國時報)