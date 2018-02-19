亞大暖醫 休假途中即刻救援

國道3號昨日發生自小客車爆胎翻車意外，亞大醫院緊急通知休假中的整型外科鄭旭棠醫師趕來協助。（盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

國道3號18日發生自小客車爆胎翻車意外，一名9歲許姓女童遭拋出車外，緊急送台中市亞大醫院急救，因女童兩側頭皮及身體背部多處嚴重外傷，院方緊急通知休假中的整型外科鄭旭棠醫師趕來協助，他飛車到場後，緊急參與治療，也安撫女童母親，表示自己也有7歲女兒，一定會盡力治療女童，上演暖醫版的《即刻救援》。

亞大醫院急診醫學科主任鍾侑庭表示，昨天接獲南投縣碧興消防分隊後送許姓女童到院，女童頭部及背部有多處嚴重撕裂傷，尤其頭部兩側傷口更分別長達10多公分，「幾乎整塊皮都不見了」，所幸顱內並沒有出血的狀況，生命跡象穩定。

女童母親憂心的說，全家從高雄北上台中訪友，經過國道3號南投路段時，前方車輪突然爆胎，整台車當場撞擊左側護欄，車子瞬間撞擊力道過大而翻覆，大女兒被甩出車外壓在車子底下動彈不得，趕緊爬出車外試圖搬移車輛，車子實在太重，趕快向外求援。

幸好當時1輛路過的遊覽車駕駛與乘客，全部衝下來幫忙抬車並指揮交通，「如果沒有他們的幫忙，不知道會發生什麼更壞的狀況！」

院方表示，因女童頭皮受創嚴重，聯絡休假中的整型外科醫師鄭旭棠趕回醫院，他當時正開車載著女兒準備共享午餐，一接到院方電話，立刻告訴女兒，「爸爸現在要去幫忙另一個姊姊，晚上再陪妳吃飯！」旋即飛車趕回醫院，「希望開太快不會收到超速罰單」。

亞大醫院已安排開刀房為女童進行清創手術，術後每4個小時都替傷口換藥清潔，等狀況好轉安排植皮手術，盡快讓女童康復出院。

(中國時報)

收假前夕國道今爆車潮 高雄燈會藝術節 魔幻亮相

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。