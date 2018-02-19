油價連3降 加滿省1個便當錢

2018年02月19日 00:20 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

因美國原油增產，市場擔心供過於求，促使國際油價走跌，中油公司自今日凌晨零時起調降各式汽油每公升0.6元，各式柴油每公升0.7元，95無鉛汽油將來到每公升27.3元，此波調降後，國內油價已連3降，無鉛汽油共跌了1.4元，加滿50公升可省下70元。

中油公司指出，由於美國原油產量持續增加，導致市場出現原油供過於求的疑慮，加上國際能源署（IEA）預期今年全球原油供應將超過需求，使得國際油價延續上周大跌的走勢。

中油公司表示，本周調價指標7D3B周均價為每桶61.03美元，較前周63.98美元，下跌2.95美元，新台幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算跌幅為3.65％，汽、柴油每公升各調降0.6元、0.7元。

中油公司表示，調價後的各式油品參考零售價格為，92無鉛汽油每公升25.8元、95無鉛汽油每公升27.3元、98無鉛汽油每公升29.3元、超級柴油每公升23.6元，不過實際零售價格仍以各營業點公告為準。此波調降後，和1月下旬相比，每公升汽油便宜了1.4元。

台塑石化公司表示，自今日凌晨1時開始，調降汽油每公升0.6元，柴油每公升調降0.7元，調降後的價格為92無鉛汽油每公升25.8元、95+無鉛汽油每公升27.2元、98無鉛汽油每公升29.3元、超級柴油每公升23.3元，實際零售價格依各業者公告為準。

(中國時報)