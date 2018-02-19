天候差 伊朗客機撞山66人死

伊朗阿塞曼航空公司的ATR72渦輪螺旋槳飛機從首都德黑蘭起飛後，原本目的地是亞蘇季（Yasuj）但不幸在南部塞米羅姆（Semirom）墜毀，機上包括機組人員和乘客共66人相信都已經不幸罹難。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導

伊朗驚傳墜機意外！一架載有66人的阿塞曼航空公司（Aseman Airlines）客機18日上午自首都德黑蘭起飛，結果在中部的薩格洛斯（Zagros）山區撞山墜毀，機上所有人員不幸罹難，意外具體原因仍在調查中。台灣2014年的澎湖空難與2015年的基隆河空難，也都是同系列機型。

目擊者稱曾擬迫降牧場

這架編號EP3704的客機當時共搭載60名乘客、2名維安人員、2名空服員及正副駕駛各1名，原定於當地時間18日早上8時（約台灣時間下午12時30分）自梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）飛往西南部城市亞蘇季（Yasuj）。但飛機起飛50分鐘後，就從雷達螢幕上消失，最後墜毀在伊斯法罕省城鎮塞米羅姆（Semirom）一帶，距離目的地亞蘇季22公里。

有目擊者宣稱，飛機墜落前，似乎企圖在當地的1座牧場迫降，但沒有成功，最後還是不幸墜毀。

專家研判導航故障釀禍

目前尚不清楚飛機撞山的原因，但倫敦前飛機駕駛兼飛安專家黎爾蒙特表示，墜機地點的丹納山（Mount Dena）「天候狀況很差。看來似乎是飛機正準備朝目的地方向下降，結果方向錯誤，撞到山壁…基本上應該是導航系統故障，就好像船隻撞上海中的礁石一樣」。

阿塞曼航空公司發言人塔巴塔拜表示，「經過搜索行動後，很不幸地，我們接獲了飛機墜毀的通知。我們摯愛的人們（機上所有乘員）在這起意外中失去了生命」。緊急搜救團隊主管庫利凡德則指，罹難乘客名單包括1名兒童，且因當地地形崎嶇加上濃霧封山，搜救小組無法搭乘直升機，僅能走陸路進行搜救並尋找飛機殘骸，如此可能需要1天才能到達失事地點。

濃霧封山僅能陸路搜救

本次墜機的ATR 72-500型客機為法國製渦輪螺旋槳雙引擎客機，機齡約20年。阿塞曼航空則是伊朗第3大航空公司，去年6月，該公司才與美國波音公司簽約，準備斥資30億美元採購30架737 MAX客機。

(中國時報)

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