天宮一號 3月可能墜落台灣

大陸「天宮一號」最快可能3月墜毀，落點包括台灣等地；圖為天宮一號和神舟八號對接鎖緊完成後畫面。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

大陸「天宮一號」曾經多次與大陸神舟太空船完成對接任務，締造不少輝煌紀錄，只是有外媒擔憂，天宮一號可能已經失控，而且最快將在3月撞向地球；由於落點可能包含台灣、紐約、東京等地，引發台灣各界關注，但大陸至今並未公開證實天宮一號已失控。

作為大陸首個太空實驗室的天宮一號，在2011年9月29日發射升空，執行任務期間，曾先後與神舟8號、9號、10號太空船交會對接；2016年3月16日，天宮一號全面完成使命正式終止任務，預定在今年上半年墜落。

大陸原本打算讓天宮一號墜落在，有「航天器墳場」之稱的南太平洋無人區，屆時殘骸都會掉入海面，但歐洲太空總署（ESA）日前卻發布消息稱，天宮一號殘骸落點，範圍將在南緯43度至北緯43度之間，其中就包含台灣、紐約、東京等地。

儘管陸方否認失控的說法，但根據《中央社》報導，國家太空中心副主任余憲政直言，不同於小型衛星，天宮一號重約8.5噸，通過大氣層後，不會完全燒毀外，還會裂成碎片到地面，很難準確預測碎片數量、大小及位置。

余憲政強調，太空中心目前已啟動因應措施，透過軟體模擬天宮一號軌道方式，其從距離地面300公里處往地球方向緩慢墜落，目前已移動到約270公里處，按推斷台灣確實在可能的墜落範圍內；等到天宮一號距離地球200公里內時，就能更準確的預測落點。

不過，仍有不少研究員指出，經過數年運行，天宮一號質量已經明顯降低到與停用衛星相當，在墜落時加速通過大氣層的燃燒後，幾乎所剩無幾，儘管碎片落點難以預測，但砸到人的機率很小。

大陸太空專家朱樅鵬也曾表明，大陸一直在監控天宮一號，「預計在今年上半年墜落，在墜入大氣層後就會燒毀，剩餘殘骸將落入指定海域，不會危害地面。」

(中國時報)

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