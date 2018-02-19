通俄門調查 川普稱該告一段落

2018年02月19日 00:20 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

負責調查「通俄門」的美國特別檢察官穆勒16日進一步將起訴對象擴及13名俄羅斯公民和3個俄羅斯機構，指控他們干預美國2016年大選。這個動作再次引發川普強烈反應，一如既往稱通俄案是媒體窮追猛打的假新聞，強調他的團隊與俄國無勾結，俄國干預行動對選舉結果無影響，通俄門調查應該告一段落。

《紐約郵報》專欄作家古德溫（Michael Goodwin）曾撰文表示，俄國對2016總統選舉並無影響，川普18日推文引述他的話說：「她（希拉蕊）是個糟糕差勁的候選人，因為老派守舊輸掉選戰，結果已定，此案已結。」川普接著又推文說：「副司法部長羅森斯坦聲稱起訴書裡並未指控任何一個美國人是這個非法活動的知情參與者，起訴書中也沒有說俄國干預改變了2016年選舉結果。」

通俄門延燒至今，起訴對象愈來愈多，但依舊無法將川普「逮個正著」，讓反川普陣營再次感到失望與挫敗。不過川普要擺脫通俄門陰霾恐還言之過早。至少身為總統妨礙司法一事（他曾為了阻止FBI調查通俄門，閃鍘FBI局長柯米）將是他的芒刺或壓垮他的最後一根稻草，甚至可能波及11月的期中選舉。

英國《觀察家報》點出，接下來的關鍵在於川普接受穆勒約談，到時川普得親自上陣面對面回答問題，而非隱藏在推特後或是由發言人代打，這時他可能會編造和篡改說法，甚至可能會口吐真言也不一定。

通俄門調查至今9個月，民眾關切程度日減，反倒更重視醫療、稅改、槍枝管制等議題，川普逮著機會借題發揮狠狠修理FBI，稱14日發生在佛州校園的槍擊案，FBI早已接獲兇嫌可能開槍殺人的線報，卻忽略了相關訊息，錯失防範機會。他開門見山要FBI把心力放在人民重視的基本問題上，而非一天到晚追著通俄門跑。

(中國時報)