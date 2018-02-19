梁振英收巨款不究辦 律政司否認

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中國時報
／綜合報導

針對香港前特首梁振英此前曾遭澳媒揭發，涉及收取澳洲UGL公司5000萬港幣（約1億8960萬元台幣）一事，日前一度傳出香港律政司已做出「不予追究」的決定，但昨日已遭律政司否認，強調案件尚未完結。

梁振英2014年10月遭澳洲媒體爆料，其2011年參選特首後，仍以戴德梁行董事身分與一澳洲企業簽訂祕密協議，透過提供顧問服務、協助挽留員工等安排，換取5000萬港元報酬，而且全部款項均在上任特首後收取。事發至今已超過3年。

香港無線新聞17日晚間引述消息指出，律政司去年底聘用一名英國律師審視報告並提供法律意見，最近收到回覆報告，英國律師認為，梁振英與UGL在協議有效期間，作為特首身分並沒有做出任何不當或貪汙受賄行為，建議毋須採取進一步法律行動。

據了解，報告指梁振英與UGL的5年協議期，部分與行政長官任期重疊，而款項是分3期支付，最後2期是在行政長官任期內收取，期間UGL沒有利用協議機制要求梁振英給予商業意見。

上述報導還稱，香港廉政公署審查貪汙舉報諮詢委員會已知悉事件，廉署亦因應律政司的決定，結束UGL案的調查工作。

由於消息引發各界關注，香港律政司罕見在大年初三假期期間「開工」回應，律政司發言人澄清，有關報導並不正確，律政司並未就該案件是否提出檢控作出決定，也重申案件尚未完結，不會就案件透露任何內容。

廉政公署則回應，根據既定政策，廉署不會評論個別事件或調查工作，也不會就個別媒體的揣測性報導作評論。

(中國時報)

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