慕尼黑安全會議 德嗆聲中美

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中國時報
／綜合報導

慕尼黑安全會議的主辦國德國同時批評了大陸與美國兩大強權，德國外長批評北京想要另立一套有別於西方的體系，而德國國防部長則批評川普限縮外交和美國的軟實力，偏好危險地過度倚賴軍事手段處理全球事務。

慕尼黑安全會議是討論國際安全政策的年度會議，每年都有許多國家參加。德國外交部長嘉布里爾17日在會中，批評北京藉「一帶一路」打造有別於自由、民主與人權等西方價值的制度，自由世界的秩序正在崩解，「目前大陸是唯一擁有、而且堅定實現全球性地緣政治目標的國家」，他警告西方國家應該提出對策。

嘉布瑞爾還警告歐盟的團結正被俄羅斯和中國的「紅蘿蔔加大棒」策略破壞。面對大陸的銀彈攻勢，他呼籲歐洲主動投資東歐、中亞和非洲。

德國國防部長馮德萊恩則把矛頭指向美國，她批評川普提案削減外交、援助外國發展以及聯合國的經費，將威脅國際安全。《華盛頓郵報》16日報導指出，馮德萊恩批評美國和拒絕將德國國防預算提高到政府預算的2％的言論。意在反擊美國要求歐洲各國提高國防預算的論調，她講這段話時，台下聽眾包括臉上沒有笑容的美國國防部長馬蒂斯。

大陸全國人大外事委員會主任委傅瑩也參加本次會議，她指出朝鮮半島和南海的問題都源自美國。美軍駐紮朝鮮半島，「連年向朝鮮施加強大軍事壓力」，北韓為自保而「試核射導」，威脅地區安全，雙方相互刺激下造成惡性循環。

至於南海，「在很多中國人看來，美國是南海局勢緊張的推手。美國推進『重返亞洲』戰略，將中國視為主要針對目標。」她還指出，中國的成功，在於為世界提供另一個選項。

(中國時報)

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