高屏紅害警戒 出遊返鄉留心

2018年02月19日 00:20 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

環保署預測，高屏地區空品今天將呈現對所有族群不健康的「紅害」等級，其餘西半部地區則為對敏感族群不健康的橘色警戒，民眾身體若有不適情形，可配戴口罩或留在室內。由於明日是初五開工，把握最後1天年假出遊或返鄉的民眾應留意空品變化。

環保署表示，今日東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，西半部地區也因為天氣穩定，大氣擴散條件相對不佳，不利於空汙物質消散，高屏空品區將呈現對所有族群不健康的「紅害」等級，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為對敏感族群不健康的「橘色警戒」，至於宜蘭空品區、金門、馬祖及澎湖則為「普通」等級，僅花東空品區為「良好」等級。

環保署表示，空品呈現良好時，代表空氣品質汙染程度低或是無汙染，一般民眾及敏感族群均可正常從事戶外活動，空品呈現普通時，將對少數極度敏感族群產生輕微影響，此時一般民眾可正常從事戶外活動，極敏感族群則應注意自身是否出現咳嗽或呼吸急促等症狀。

外出應配戴口罩

但當空品出現橘色警戒時，雖然對一般民眾影響不明顯，但空氣汙染物可能會對敏感族群的健康造成影響，此時一般民眾若有不適感，應考慮減少戶外活動，敏感族群則應減少從事消耗體力的活動，並於外出時配戴口罩。

環保署指出，空品惡化成紅害時，將對所有族群的健康產生影響，對敏感族群還可能產生更嚴重的健康影響，一般民眾若出現身體不適情形，例如眼睛疼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少從事戶外活動以避免過度消耗體力，至於有心臟、呼吸道及心血管疾病的患者及孩童、老年人等敏感族群，建議要留在室內，減少從事體力消耗活動，有外出必要時，也應配戴口罩。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，民眾可利用環保署空氣品質監測網查詢最新空品變化，而環保署「環境即時通」手機APP，可預測未來每個小時的空品變化，最長可達12小時，方便民眾隨時透過手機查看空氣品質資訊。

(中國時報)