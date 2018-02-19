展現青年力 打造印象潮屏東

2018年02月19日 00:20 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

受到六都磁吸效應及產業類別影響，屏東近年人口外流嚴重，2018年正式跌破83萬人大關；不過一場由在地年輕人舉辦的「潮屏東」行動，把會場選在台北市，吸引近千名在台北的屏東人參與，希望藉著青創攤位型塑屏東近來模樣，藉此更新遊子們對於故鄉的美好回憶。

籌辦整場活動、本身也是在地屏東人的屏東縣青年學院執行祕書張劭瀚指出，每次跟旅居外地友人談到生活上的不滿、工作中的瑣事，只要有人拋出一句「那怎麼不回來屏東？」氣氛就會瞬間凝結，因為「回來要做什麼？」是每個人心中的問號。

近年陪伴青年創業的他說，其實屏東蓄積的青創能量，透過年輕創業家相互碰撞，給了地方不同以往的面貌；為呈現屏東現在的樣子，眾人提出「潮屏東」概念，隨即邀集10餘個創業家一起到北市策展，盼讓久未歸鄉的遊子，感受不同以往的屏東印象。

用大武山當背景、販賣雞蛋糕的青年李正霖，當天一早扛著備妥的麵糊，搭車前進台北；家族販售鰻魚超過一世紀的謝仲凱，本身讀設計的他，將充滿日式味道的鰻魚做成肉燥飯，重新解讀他的屏東印象，還有車庫理髮廳、甜點店，都將專業融入屏東符號。

一場充滿屏東味的市集，在北市一處青年旅館展開，不到半天時間，吸引上千人次前往，就讀屏東高中、曾經上過美國職棒大聯盟的投手倪福德，也低調帶著家人來吃一碗鰻魚肉燥飯，享受久違的屏東味，且當活動結束時間一到，天空還漂著毛毛細雨，所有人還是久久沒有散去。

當天就有遊子感動地告訴張劭瀚說：「現在的屏東，跟我以前外出打拚時的模樣大不相同，有一天我會回來，跟著大家一起努力。」張劭瀚表示，這句話像箭一樣射進他的心裡，眼眶瞬間濕潤起來，「因為這就是我們想要傳達的屏東模樣！」

張劭瀚強調，屏東不能只有墾丁、萬巒豬腳，外地的屏東人也不該一直憶當年，現在的屏東其實還是那個適合生活、充滿生命力，但已經是能夠夢想、可以定居的友善城市。

(中國時報)