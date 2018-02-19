高雄款ㄟ精神 嘸人疼自己拚

2018年02月19日 00:20 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

「做人要有款，城市發展也有自己的款，而啥米係高雄款？」除了看得見的硬體建設外，更重要的是推動這些建設背後的緣起與態度：「嘸人疼，自己拚」，正好與這座勞工城市住民的生活態度緊緊契合著。

獲選為必去圖書館、也是高雄市新地標的市立圖書總館，可謂是高雄款的具體呈現。

高雄長年被譏諷為文化沙漠，向中央爭取一座國家圖書館南部分館遙遙無期，副市長史哲擔任文化局長時，決定要靠高雄一己之力，興建一座圖書館。不過，硬體加藏書是一筆龐大費用，又有許多重大建設進行中，預算排擠效應又沒有中央奧援，這是個幾近遙不可及的夢。

但獲得市長陳菊認同，排除萬難，從沉重的預算壓力中撥款進行，因為花媽深知，翻轉城市命運，知識的力量很重要，而圖書館正是儲存知識的金庫。如果只有硬體卻沒有藏書，再美的圖書館終將淪為蚊子館，於是另個掀起整座城市沸騰的募書運動，風起雲湧地襲捲高雄的每個角落。新聞局長張家興說，市總圖從無到有的過程，就是高雄款精神具體實踐的代表作之一。

不論是產業轉型、打造綠色公共運輸、形塑亞洲新灣區、推出型農大聯盟、培植數位內容與設計產業等，無一不是自己拚的高雄款精神的體現。只要你願意，這座城市永遠展開雙臂歡迎你，一起移居來此打拚。

(中國時報)