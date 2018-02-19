屏東學概論 屏大新生必修

2018年02月19日 00:20 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「對土地的愛，從腳下開始做起！」屏東大學連結在地，把地方文史、藝術編著成書，校長古源光更宣布，將整合人文社會學院各系所，透過跨領域團隊教學，將「屏東學概論」訂為全院新生必修的一門課，要讓「屏東學」成為一門顯學。

在屏東土生土長的古源光強調，屏縣位處國境之南，境內高山、平原及海洋俱全，更匯聚閩客、原民及新舊住民等，數百年來發生在這片土地上的文史事件甚多，但其實少有系統性的學術研究。

催生此課程著力甚深的屏大社發系副教授李錦旭指出，大學生不能沒有根，須與所在的土地進行連結，緊扣生存的空間，以後不管走到哪裡，都會影響一輩子的發展，因此「屏東學」不只是一門學科，還是一種技能。

不只屏東學成為顯學，全台約有1萬3000人的魯凱族，日前也以民族為名、發表首本「魯凱學」專書，霧台鄉長杜正吉有感而發地說，怎樣讓族人真正看見並回到自己的家，一直是民族復興運動努力的方向，有人積極走訪部落，找出魯凱精神與實質內涵，瞭解族群成長及向前的動力，歷經數十年，如今終於看到曙光，「家」彷彿就在不遠處。

「魯凱學」內容涵蓋魯凱族的土地、文化、語言、歷史及自然資源等5大主題，總計340頁、26萬字；杜正吉說，這本書彙集魯凱族人的智慧，可望讓族人在生長的地方找到成長動力，不斷豐富這園地；義守大學原住民族學院院長台邦．撒沙勒指出，地方學是深耕地方文化重要路徑，這本書將完整詮釋魯凱的樣貌。

(中國時報)