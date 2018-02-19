奉天宮錢水一換 財源滾滾

新港奉天宮過年期間熱鬧滾滾，重頭戲搶頭香，總吸引眾多民眾前來挑戰，搶一整年好兆頭。（新港奉天宮提供）

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中國時報
／嘉縣報導

「新港奉天宮國際媽祖文化節」和「金虎爺文化祭」過年期間同時舉行，大年初一到十五元宵節，每天都有美食市集、街頭藝人、親子樂園等精彩活動，在廟方應景設計安排下，除初一有「聖岱春釐文化大匯演」外，初五「搖滾嘻哈鬧奉天晚會」更請到嘻哈天團「911」登台演出，加上2月28日的演唱會，整個新港鄉熱鬧滾滾。

金虎爺咬金 送萬元

奉天宮是新港鄉居民的精神信仰中心，供奉眾多神明，其中虎爺、金虎爺供奉在神桌上，是奉天宮的特色。

由於虎爺又稱福爺，廟方長久以來在虎爺殿都備有「錢水」供信眾「換錢水」，據說錢水一換，財源就滾滾而來，許多民眾過年期間都會到奉天宮來走春拜拜，特別是參拜虎爺，求取發財金，期盼就此財源廣進。

為迎接旺旺狗年，奉天宮一開春就籌辦一系列活動迎客，其中由奉天宮與金虎爺全國總會共同主辦、由十全娛樂媒體總策畫，從初一至初五舉行的「第1屆金虎爺奉天文化祭」，不只打造一尊高15公尺的金虎爺將軍外，還舉辦萬元尋寶大集合，分享金虎爺咬金好運，幸運者一次就能獨得萬元獎金。

搖滾嘻哈 初五登場

大年初五的「搖滾嘻哈鬧奉天」晚會，由天團911和多位嘻哈歌手輪番上陣，掀起活動最高潮，2月28日晚間還有演唱會，邀請多位歌手明星登台，農曆1月15日廟方還會舉辦「元宵遶境」活動，藉此吸引海內外信眾前來共襄盛舉，將媽祖信仰及宗教文化推上國際。

(中國時報)

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