新竹 天王寺經歷水火兩劫 香火鼎盛

2018年02月19日 00:20 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

位在新竹市高峰路上的天王寺，是香火鼎盛的財神廟，農曆年後來走春，可特別至高峰路求財博得好采頭，再至附近的古奇峰欣賞全國最高關聖帝君像，竹市廟宇巡禮，求財兼保佑。

財神廟天王寺創建人為高騰，原世居台北市萬華區，繼承祖業為一介商人，因與三田都千歲及太子爺結緣，自此敬神禮佛。

三田都千歲（太子財神）之後托夢於高氏，謂其與神有善緣，囑其塑像崇拜宏揚道教，濟世萬民，高氏因此變賣家產，塑諸神金身於台北市廣州街自宅，日夜膜拜頂神有加。

後又接獲神諭應建廟祭祀，於是在桂林路設立諸神之臨時行宮為德興堂。12年後遷至民權西路正名為天王寺，歷時13年後三田都千歲再度托夢顯景，要高氏到新竹市高峰路現址找到珍珠穴，並在此穴建廟，是為現今之財神廟天王寺。

由於此珍珠穴必須經歷水火兩劫，才能發揮其效力，果然，1972年颱風過境，山洪沖垮廟宇，隔年竣工入火安座，1987年過盛的香火又造成意外，廟宇付諸焦土，信徒聞訊慷慨解囊出錢出力，20日即重建完成，水火兩劫之後，自此香火鼎盛威靈顯赫。

每年農曆正月初一到初五日，農曆4月14日五路財神誕辰，10月初一日三田都千歲（太子財神）聖誕，信徒蜂湧而至場面浩大，讓人嘆為觀止。

(中國時報)