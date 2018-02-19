日月潭 文武廟天祿神鈔 日日進財

2018年02月19日 00:20 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

日月潭文武廟主祀關聖帝君關羽、至聖先師孔子與岳武穆王岳飛，另奉文昌帝君、范蠡等諸神。其中關羽、范蠡是為文、武財神，拜殿恭設財神專區，以供信眾求財祈願。

廟方應信眾需求，2017年7月透過南投縣長林明溱媒合，遠赴杭州迎請西湖千年道觀「老玉皇宮」的月老星君分靈，9月新闢「月老寒拾殿」開光供奉，1尺6延靈金尊與等身漢白玉神尊，接受民眾祈福、求姻緣。

日月潭文武廟為潭區指標廟宇位居北岸最高點，視野遼闊、景觀美麗且交通便利、可鳥瞰日月潭全景，以其獨特歷史定位，香火鼎盛，一向是台灣及大陸、日本、星、港、大馬等各地香客、遊客最熱門朝聖地。

文武廟新春期間提供點光明燈與安太歲服務，另有許願池供祈願，也可申購天祿神鈔、祈福風鈴、開運文昌智慧筆等，分向文武財神、文昌帝君、魁斗星君等諸神祈求財運亨通、心想事成、金榜題名。

其中「天祿神鈔」面額拾圓，「拾」代表很多正面意義、「圓」象徵圓滿，信眾只要捐功德金100元，燃金香與神鈔一起放入紅包袋，過爐祈福後可當平安符。廟務管理組長吳正宇說：「天祿神鈔，放入錢包，日日進鈔，出入平安，招財保身。」

吳正宇指出，新闢的月老寒拾殿提供姻緣燈、和合燈點燈，願有情人終成眷屬、夫妻家庭幸福，祈福功德費與點光明燈、文昌燈及安太歲均為500元，春遊文武廟可一併求錢財、求金榜、求幸福。

(中國時報)