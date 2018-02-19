台中 豐原區－九寨溝獨門 晚來吃不到

余明江與丈夫經營九寨溝牛肉麵店10多年，成為豐原區的巷弄美食。（陳淑娥攝）

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中國時報

台中市豐原區巷弄美食九寨溝牛肉麵，每到用餐時間高朋滿座，老闆娘余明江是大陸羌族，為了開店特地返鄉向媽媽學藝，湯頭採用十多種中藥熬製，就是要煮出「家鄉味」，她花了很多時間，調整出台灣人的口味，限量的招牌紅燒牛腩麵，更是晚到就沒口福了。

余明江因丈夫杜壬癸到大陸工作相識結婚後，2003年返台定居，夫妻倆在夜市賣麻辣燙，以致沒時間照顧小孩，孩子差點走失，2人決定利用住家一樓開麵店，也就近照顧孩子。

余明江說，返鄉向母親學藝後，一開始煮出來的牛肉麵，卻常被客人嫌太鹹、太油，花了許多時間，才慢慢調整出台灣人喜愛的口味，連麻辣也有不同選擇，經客人口耳相傳，終於成為知名的巷弄美食。

店內限量招牌紅燒牛腩麵，晚到就沒口福！余明江每天清晨6點就到菜市場採買備料，麻辣牛肉麵使用的牛腩都是當天現炒現煮，腱子肉或牛筋、牛肚等滷味，則是前一晚先滷到入味，隔天才好切片。

九寨溝牛肉麵店位於育英路上，因臨近豐南國中校區，小小店面，生意卻相當興隆，許多學生從小吃到大，就算畢業後出社會工作，還是經常找老同學，一起回來品嘗記憶中的獨特美味。

地址：台中市豐原區育英路177巷12號

營業時間：上午11點至下午2點、下午4點至7點，周日公休

電話：(04)25273255

售價：90元

(中國時報)

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