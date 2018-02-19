台南 南區－吳媽媽精燉 厚工出美味

吳媽媽牛肉麵店的榨菜菲力牛肉麵頗受好評。（洪榮志攝）

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中國時報

坊間牛肉麵很少熬湯，但台南市金華路二段的吳媽媽牛肉麵，不僅每天以土產牛肉熬湯8小時，分別熬出清燉、紅燒湯頭，完全沒有使用大骨、牛骨精或味素，並以熬出的牛油料理牛肉，負責人吳昆璋強調，如此「厚工」都是為了讓顧客吃得更健康、美味。

44歲的吳昆璋曾待過日本料理店及西餐廳，也曾賣過便當，因為賣便當太辛苦，加上自己喜歡吃牛肉麵，才在好友母親吳媽媽的指導下學煮牛肉麵，掌握料理訣竅後，更花了許多時間研發出更適合南部口味的牛肉麵，店名也特別取為「吳媽媽」，提醒自己要感恩。

吳昆璋表示，很多牛肉麵店都覺得不需要熬湯，只要料理好牛肉即可，但為了讓牛肉麵更好吃，他不惜選用本土牛肉熬湯8個小時，作為操作清燉、紅燒牛肉麵的湯頭，因此他的牛肉麵總是充滿清香甘甜的味道，讓客人讚不絕口。

吳昆璋還說，不同地區生產與不同部位的牛肉，放入湯汁就會呈現出不同味道，為供應更好吃的牛肉麵，他在食材上花錢不手軟，牛肉來源包括土產牛肉，也從澳洲、紐西蘭進口，只希望牛肉與湯汁能完美搭配。

店內菜單十分多元，有榨菜菲力牛肉麵、清燉半筋半肉麵、紅燒半筋半肉麵、紅燒牛筋麵、紅燒牛肉麵、本產牛肉麵及限量的牛小排牛肉麵，甚至還有乾拌牛肉麵、牛肉湯麵、牛肉丼、牛肉粥、咖哩牛腩飯、紅燒牛肉飯等，每道料理都擁有各自的粉絲顧客。

地址：台南市南區金華路二段318號

電話：(06)2225549

營業時間：上午11點到晚間8點半，公休日公布在官網

售價：150元至250元

(中國時報)

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