最繽紛動物園 高雄賣萌

造型氣墊『冰雪南極』上的企鵝、麋鹿和北極熊陪著孩童一起蹦跳玩樂。圖／時藝多媒體提供

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中國時報
文／陳虹蓁
色彩鮮艷的『海底世界』讓大人們也爆發赤子之心。圖／時藝多媒體提供
『鯨魚球池』長度約有30公尺，民眾可在鯨魚肚裡與大小球球嬉戲。圖／時藝多媒體提供
Art-Zoo藝術動物園活動資訊

由新加坡藝術家Jackson Tan以及其團隊打造的「Art-Zoo藝術動物園」，2017年首次於新加坡「iLight Marina Bay照亮濱海灣燈光藝術節」登場，色彩繽紛、設計感十足的藝術氣墊主題樂園，轟動全球。現在，同樣的設計就在高雄重現，民眾不用出國就能欣賞、體驗。

Art-Zoo 最火紅打卡景點

「Art-Zoo藝術動物園」現正於高雄統一夢時代前廣場展出中，活動自去年12月開幕以來，人潮絡繹不絕、廣受好評，色彩亮麗的巨型氣墊不僅可愛、還十分文青，吸引眾多網美、網帥前來拍攝，成為南部最火紅的熱門打卡景點之一。

適逢新春假期，為讓年節氣氛更加熱鬧，「Art-Zoo藝術動物園」也推出一系列優惠活動，迎接前來走春踏青的遊客。

創作者Jackson Tan表示，他的創作靈感來自他兒時到訪動物園，以及在新加坡公共組屋區裡的動物造型遊樂場，童年的記憶至今仍印象深刻。Jackson希望透過這個富有想像力的環境，引領人們以藝術的眼界探索大自然，讓「Art-Zoo藝術動物園」不僅適合與家人及朋友同樂，遊客也能從中獲得啟發，進一步思考動植物及環保議題的重要性。

攜手飯店 入住贈驚喜包

此外，主辦單位也與同樣以「體驗和探索」為訴求的高雄中央公園英迪格酒店攜手合作，規劃一整層「Art-Zoo藝術動物園」主題式客房，在原有的繽紛設計中，加入了可愛動、植物，讓旅客如夢境一般充滿創造力和靈感。入住除了可以與動物明星們一起共眠外，還超值加贈「Art-Zoo藝術動物園」限定商品驚喜包。更多詳情請洽英迪格酒店訂房團隊（07）272-1666或www.hotelindigo.com/kaohsiung。

為使來到現場的民眾感受到過年熱鬧氣氛，主辦單位在農曆年節期間祭出多項優惠，凡於大年初一至初五（107/2/16-2/20）至現場售票亭購票，即贈送提提研面膜乙片（不挑款，每日限量發送），此外，現場販售的紀念

商品也推出多項折扣活動。

(中國時報)

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