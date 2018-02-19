明星動物 等你帶回家

2018年02月19日 00:20 中國時報 祝以安／台北報導

「Art-Zoo藝術動物園」除了有豐富童趣的造型氣墊可以體驗玩樂外，還有獨家販售的可愛動物們周邊紀念商品，不論是動物園的猴子管理員，還是冰天雪地裡的企鵝，又或是迷宮中的長頸鹿，琳瑯滿目的商品等著大家帶回去。

這次主辦單位特別和米谷多媒體合作，製作獲得台灣金點設計獎的「故事索引貼」。將文創設計與具有多次重覆黏貼特性的便條紙結合，成為實用又獨具特色的文具用品。

Art-Zoo藝術動物園裡的每一隻明星動物們就像在聚焦的舞台上如演員一般的站立，在矩形紙盒加上底座結構的開窗設計中展現各自的風采，觀看劇場般有著不同的故事性與氛圍，讓可愛的動物圖像更顯生動，顛覆一般索引貼的既定印象。

另外還有推出手作正夯的轉印貼紙「Print－On Stickers」，能夠隨心所欲創作屬於自己的回憶、紀念與標記，轉印貼紙極其服貼的特性，就像是印刷般的質感印在物品上，營造出一種異材質的拼接效果，選擇自己喜歡的圖案，撕開底紙直接貼在卡片、手帳、玻璃瓶、馬克杯等物品上，利用手指平均施壓後，撕開上層塑片就完成了。

不同的色塊背景、不同材質顯現、加上不同的樣式組合，利用拼接、堆疊、裁剪和無限創意，充滿魔力的手作療癒，讓大人小孩都可以玩得很盡興。喜歡這些動物們的你，千萬別錯過

這些限定版商品!

(中國時報)