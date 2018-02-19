常玉領軍 史博館前進全球授權市場

2018年02月19日 00:20 中國時報 黃英哲／台北報導

華裔傳奇畫家常玉，作品線條簡捷，色澤典雅，被譽為東方馬諦斯。（本報資料照片）

「常玉系列曲木椅」以菊花為設計靈感。（時藝多媒體提供）

陸寶陶瓷以常玉為主題的陶藝作品。 （時藝多媒體提供）

香港光華新聞文化中心胡晴舫主任（右二）、副主任梁克悌（右一）、貿協香港台貿中心巫英臣主任（左一）合影。（時藝多媒體提供）

史博館下個月參加「香港國際授權展」（Hong Kong International Licensing Show），期盼推動館藏圖像「明星隊」進入國際授權與產業市場，提升國家文化印象，其中藝術家常玉相關的展品，驚豔全場，深獲參展人士青睞。

採雙品牌授權 推廣文創

近年全球各大博物館大力推廣文創，透過參加大型授權展作為行銷博物館、創造授權產值的途徑，史博館積極應用與臺灣各產業領域「雙品牌授權」的合作模式，系統性的參展國際授權業協會（AMIL）正式認證的大型國際展會，作為推動館藏圖像國際授權的試金石。

在本次香港國際授權展當中，史博館文創行銷組長張錦莉以「國立歷史博物館館的圖像授權」為題進行講座，吸引不少參展商到史博館展位洽詢合作機會，數件授權合作案正陸續洽談當中。

常玉系列服裝 引爆話題

此次展位運用史博館8102年度重點授權圖像「常玉」為核心，營造出強烈的視覺感，在展會中樹立了獨特性的博物館美學風格，展示的文創商品以最新開發的常玉授權產品為主，值得一提的是現場展出2套曾在「紐約時裝周」發表的常玉授權服裝，此為臺灣博物館界第一次授權臺灣本土時尚品牌業者，設計出專屬系列服裝產品，並登上國際三大時裝周發表的首例，引爆人氣相當吸睛，同時吸引當地媒體採訪報導，話題十足。

拓展經濟效益 營造形象

圖像授權可謂是博物館發展近百年來的新興產業，成果需要長期性的投入與累積，史博館期盼透過系統性參加具代表性的國際授權展會，以長期的參展策略將典藏圖像推向蓬勃發展的全球授權市場，拓展博物館授權的經濟效益，營造出活力有創意的史博館及館藏的品牌形象，帶領史博館迎向全世界，也將全世界

帶進史博館。

(中國時報)