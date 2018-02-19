我的迷你畫室 藝術家上身

2018年02月19日 00:20 中國時報 黃英哲／台北報導

國立歷史博物館長期與臺灣國內各地機場合作，積極經營機場的美學空間，將博物館的藝術文化從展場帶入機場展示，期盼從視覺感官的刺激到心靈文化底蘊的領受，都能帶給國人及國際旅客耳目一新的體驗。

史博館與花蓮機場繼2016年合作「獸形器座」藝術裝置，白色鋼琴烤漆與機場大理石建築材質相呼應，獲得廣大回響，也開啟往返花蓮機場民眾的重視之後，史博館於今年再度與花蓮機場合作，於2樓出境大廳推出「我的迷你畫室-MY MINI ART STUDIO」（時藝多媒體提供）裝置藝術展示，設計畫室場景，以畫架、掛畫為主，另設置椅子、藝術家的畫筆、圍裙、帽子等供民眾親近觀賞，並以史博館的館藏繪畫為主題，彷彿進入藝術家的工作空間，讓出入國境大門的國內外旅客，能體驗置身於畫室的全新感受，增添觀賞樂趣。

「我的迷你畫室-MY MINI ART STUDIO」相當吸睛，畫室內部以相當醒目的紅色當成畫室的背牆，加上地板鋪設的黑白相間的格子花紋，顏色不但相當跳，在整個花蓮機場以白色大理石為基底的空間當中，相當顯眼，都很難不讓人多看兩眼，在原民風情濃郁的東部臺灣，史博館嶄新規劃的裝置藝術希望帶來具有創意、清新、視覺性強烈的藝術風格。

(中國時報)