社論－管控風險 解決投資制度性障礙

2018年02月19日 04:10 中國時報 主筆室

國內智庫對今年台灣經濟普遍持樂觀態度，全球各大經濟智庫也對今年世界經濟樂觀，整體而言，今年應該是經濟暢旺、歡樂收割的一年。不過，在漂亮的經濟成長率底下，卻潛藏著風險與問題，尤其台灣有全球性與內部性的危機，政府與社會應高度警覺。根據主計總處的統計，去年第4季經濟成長率3.28%，較3個月前的預測數值高出近1個百分點，顯示去年經濟是倒吃甘蔗、季季升高，也因此去年全年成長率達2.84%，不僅高於上次預測值0.26個百分點，更比最初預測值1.87%高出近1個百分點。

國外對去年的統計與今年的預測亦同樣充滿著樂觀氣氛。包括國際貨幣基金（IMF）等單位都指出，去年是近10年以來，首次全球各經濟體「引擎全面開動」的一年；《經濟學人》稱「一場大範圍的經濟增長終於到來」，「美國、歐洲、亞洲和新興市場第一次一起開動馬力」。IMF估計去年全球經濟成長率達3.7%，遠高於前年的3.2%；今年更樂觀預測可更進一步提高成長率到3.9%，這已是10年以來的最佳成長率了。

作為全球經濟領頭羊的美、中兩大經濟體，美國最新公布的就業報告顯示，就業增加數高於預期、薪資漲幅是近8年來最高，顯示景氣仍熱，而美國今年經濟成長率預估仍可達2.5%。至於大陸，去年實現高於預期的6.9%成長率，也是近7年首次加速，外界認為大陸經濟風險最高的時刻已過，結構轉型已收效。

二戰後的全球經濟向來是「美國打噴嚏，全球就感冒」，大陸經濟崛起後，其影響力縱然尚不如最大經濟體美國，但「中國打噴嚏，亞洲就感冒」卻是已存在的實況。台灣出口大陸占全部出口的4成，受大陸經濟影響程度明顯；前兩年大陸經濟走低，我出口大陸金額就衰退；去年大陸實現經濟加速，我對大陸出口就呈兩位數增長。因此美中經濟力道強，對台灣經濟當然是美事一件，經濟基本上就不可能太差。

不過，在暢旺充滿樂觀的經濟表現下，仍有必須重視的風險與問題。首要風險是美國金融市場是否有泡沫化之問題。2月初美股道瓊單日重挫666點，接著的「黑色星期一」更狂洩重挫1175點，同時引發全球股災，台股亦重挫，就有「居高思危」的味道。國際清算銀行就對全球股市出現「泡沫化」信號提出警告，而其中美股被指為泡沫程度最嚴重。與此同時，美國債市泡沫化 的風險又比股市更明顯。此外，中國的資產泡沫化、影子銀行與信貸風險等，雖有緩和，但一直無法「拆除引線」。

雖然今年全球經濟基本面看好，但不能否認的是潛藏的金融市場風險不小。如果股債市適當的修正、實現金融市場的「軟著陸」，當不會對實體經濟面產生太大的衝擊。但如果在短期內快速地大幅下跌，依照過去的經驗來看，金融市場可能出現骨牌效應，同時嚴重地打擊實體經濟。10年前的金融海嘯當時，經濟基本面不差，但最後嚴重的金融面修正沖垮基本面，且在不同市場、不同國家產生連鎖反應，導致全球經濟進入衰退期。因此，今年必須慎防泡沫破裂的風險。

最大的問題還是國內本身的問題。從主計總處的資料來看，國內投資低落問題一直未能解決，去年第3季資本形成衰退10%，第4季繼續衰退了近5%，這代表的是即使出口暢旺帶動經濟成長率，但國內的投資仍無起色。相較正常的經濟循環中，經濟上升、出口暢旺時必然可帶動民間投資，這次情況顯得相當特別。

雖然今年有台積電5奈米廠動工，可望大幅挹注民間投資金額，但政府不能只以數字走高自滿，因為台灣需要更多不同的民間投資。從企業界的反應來看，投資低落表面原因在投資環境的「五缺」問題，但台灣過去在各種投資條件未完善時，民間投資仍是正向成長，顯然更深層原因在企業普遍對未來缺乏信心，政府有必要深入了解並化解。

期待今年在全球暢旺的經濟成長中，台灣能管控好風險，解決投資低落問題。

(中國時報)