一帶一路碰撞門羅主義

2018年02月19日 04:10 中國時報 劉必榮

美國國務卿提勒森2月1日展開對墨西哥、阿根廷、祕魯、哥倫比亞與牙買加5國6天的訪問。從去年2月參議院正式通過提勒森國務卿的任命開始，一年來他一共對海外進行了17次訪問，其中在墨西哥只停留過2天。但是2月1日他重新回到了墨西哥，雖然這不代表川普政府已經有了完整的拉美政策，但至少顯示美國的外交雷達中已經重新擺上了拉美的位置，之所以如此原因無他，中國來了！

冷戰結束後，地緣政治的傳統思維似乎已經褪色。連俄羅斯重新進入美國後院，和拉美左派國家建立軍事關係，都不曾讓美國皺一下眉頭。但這次中國大陸有計畫地進入拉美，卻讓美國提高了警覺。

提勒森在啟程前往拉美之前，在母校德州大學奧斯汀分校發表演說，提醒拉美國家小心中國投資的幕後用心。提勒森警告，「侵略者正進入我們西半球，中國在全球新興市場所做的事，表面上看來是提供發展的誘人道路，實際上是以短期利益換取對中國的長期依賴。」他說中國政府的投資條件通常要求各國進口中方勞工，反而會讓當地失業率上升，當地勞工的薪資下滑。提勒森特別警告拉美國家，小心歐洲殖民歷史重現，「拉丁美洲不需要一個新帝國強權。」

提勒森的講話，透露出他的焦慮。但話剛講出，就立刻引起大陸鷹派媒體的反彈，指責美國是想詆毀中國與拉美關係，是把拉美視為美國勢力範圍的「新門羅主義」。一下子，國際政治又回到古典歐洲的大國博弈。

提勒森的焦慮其來有自。因為就在國務院規畫提勒森拉美行的時候，大陸外交部長王毅正在拉丁美洲。1月23日，王毅在智利首都聖地牙哥參加中拉論壇第二階段部長級會議，拉美國家有33國與會。

中國大陸和拉美的經貿關係近年來不斷增強。2014年中拉雙邊貿易超過2000億美元。從2000年到2016年，拉美國家從美國進口的貨物，從占其進口總額的50%下降到33%，從中國進口的貨物所占比例則從3%增加到18%。2016年拉美對中國的出口，同比增加30%。如今中國大陸是智利與秘魯的最大貿易夥伴，對巴西也幾乎逼近是她的最大貿易夥伴。

中國在經營拉美關係時，做法比過去更為精緻，目標也更於多樣。過去大陸在拉美所關注的項目只是石油與礦產，金援的對象也只是左派的委內瑞拉。現在投資的對象不再局限於石油、礦產，電廠、港口、鐵路、公路等基礎建設都成為中國投資的對象。貸款等經濟援助對象也不是左派的委內瑞拉，巴西、阿根廷等現也都是中國給予金援的對象。

王毅在拉美時，也說明了中國一帶一路的倡議，歡迎拉美國家參與。英國《經濟學人》周刊表示，中國很能抓到外交的精緻處。因為王毅並沒有正式邀請拉美國家簽一帶一路合作備忘錄，只是強調拉美國家是一帶一路的自然延伸，是不可分割的夥伴。因為中國曉得如果正式邀請拉美國家參與，必然會引起美國的強烈反彈，所以拉美國家也只有巴拿馬正式簽了帶路協議。這是中國把觸角伸進拉美時的謹慎之處。

拉美國家之於中國，當然也有他們的考量。第一個有求於中國的當然是資金，很多拉美國家的政治並不清明，要不是軍事獨裁，就是貪汙腐化。這對要求必須有良好治理、制度透明化才給予貸款的世界銀行與國際貨幣基金組織而言，這些國家根本過不了這些標準，所以也貸不到款。可是中國對這些都不管，不但不管，因為中國大陸堅持不干涉內政，所以也不會要求這些國家必須先進行民主改革才能拿到金援，這些都正對拉美國家的脾胃，所以關係自然密切。

第二是中國大陸承包的基礎建設，也的確蓋得很快，這也是拉美國家過去完全沒有的經驗，所以中國逐漸成為拉美的靠山。但要說拉美國家自己有沒有一套對中政策或對中國的外交論述，可能也是沒有。

所以我們發現拉丁美洲一直是國際政治上被人忽略的地區。美國沒有一套完整的拉美政策，歐洲對拉美的貿易協定也一直談不定，因為內部還有不同意見。拉美國家自己也沒有一套跟中國怎麼打交道的內部共識，更不用說一套對中的戰略論述。唯一有完整拉美戰略的好像只剩下中國。中國是有計畫的戰略出擊，美國是很焦慮地被動回應。一帶一路碰到門羅主義，會寫出什麼樣的大國博弈故事，是我們繼續觀察的脈絡。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)