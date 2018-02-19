2018年02月19日 04:10 中國時報 楊方儒

英、法兩國執政團隊接連訪中，比起英國總理梅伊的嚴肅英倫腔調，法國總理馬克宏顯然更有親和力！俊俏外貌高顏值，透過中央電視台與各大視頻網站的密集播放，頓時讓他成了大陸少女的新一代偶像。

20世紀末以來，女性在歐洲國家出頭天，從愛爾蘭到冰島，先後都出了不少女性領導人！10多年後，中華民國蔡英文總統雖是史上第1位女總統，但已經不是領先指標，而可惜美國除了接納黑人總統歐巴馬外，希拉蕊對決川普敗下陣來，女性尚未有機會成為美國強權之主。

相較於女性領導人風潮，近3、5年來，各國的年輕領導人頻頻上位，顯然是更夯的國際政治趨勢。論年齡，更受好萊塢電影青睞的奧地利總理庫爾茨，比40歲的馬克宏還要年輕，這位小鮮肉總理今年只有32歲。庫爾茨在27歲就當上奧地利外交部長，他雖然沒有加拿大總理杜魯多的大肌肉，但當他們倆一塊坐在談判桌時，44歲的杜魯多也要讚嘆。這3位新世代的國家領導人，共同特徵都是：網路、大數據、個人品牌。

馬克宏在2016年4月籌組成立政黨「前進」（後更名為「共和前進」），2個月就拿到國民議會過半的308席議員席次，如今已是法國第一大黨！如果沒有網路快速傳播，以及大數據探詢民意等創新做法，實在是不可能的任務。杜魯多則被美國GQ封為現世「最有時尚感的政治家」！屬魅力領袖型的他，一手減低中下階層稅務負擔，一手降低財政赤字，深得加拿大選民廣泛的「崇拜」。

至於剛滿40歲的烏克蘭總理格羅伊斯曼，雖然外型不夠帥氣，也少了國際媒體青睞，但他上任2年來，依舊有高支持率。在出任總理前，格羅伊斯曼同樣是30歲就出頭，歷任國會議長、副總理和文尼察市市長等重要職務。

更關鍵的是，這群年輕領導人的支持者，左右派路線越來越模糊，空氣票比例越來越高，選民輪廓越來越難預期。

庫爾茨是保守派，甚至與奧地利極右派共組執政聯盟，導致他被稱為「現代納粹」，雖然飽受國內反對派質疑，但國際上仍看好他的政治發展潛力，時代雜誌也評選他是未來十大領袖之一。

回顧台灣與香港，同樣也出現「世代對抗」的同一政治趨勢。時代力量覺察了太陽花運動以來的青年人情緒，在20歲至30歲世代，擁有相對高的支持率；至於香港立法會一票被DQ的年輕議員，雖然難以在體制內突圍，但包括黃之鋒、羅冠聰、周永康等雨傘運動領袖，反倒因判刑入獄而爭取到更大關注，如今還被美國議員提名諾貝爾和平獎。

港台的例子，都是相對左派與激進，但就算在國民黨，以2016年上任的立委為例，不到40歲的新生代也迅速「被催熟」。立委任期不滿一半，蔣萬安與許毓仁兩位立委就被點名勸進參選台北市長與新竹市長。這在論資排輩，甚至年輕人總是得不到機會的國民黨內，已經是難得的「討論」。

值得注意的是，蔣萬安姓「蔣」，過去會被認為是威權復辟的象徵，但從他參選立委之前，就不倚賴家族政治資源積累，自立自強掃街拜票；直到近期《勞基法》修惡「一站成名」，乃至於早早就宣布不會投入台北市長選舉，都看得出來沒有太多幕後算計與心機，他是真正在走自己的路。

要講年輕政治領袖，可以再多舉兩個有趣例子！金正恩才34歲，已經實質領導北韓超過5年時間，如今他是川普口中的「火箭人」，更是全世界最會搞的「七年級生」領袖，都是客觀事實。另外，37歲的不丹國王旺楚克，雖然非選舉產生，但也在登基後推動不丹政治和經濟改革，不僅在國民中威望甚高，也被國際媒體評為「全球最英俊的國王」。

（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)