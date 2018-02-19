2018年02月19日 04:10 中國時報 陳長文

這些年來，我和許多關心台灣司法的人最感痛心的事是，台灣好不容易建立的司法獨立已蒙上極大的陰影，特別是當監察委員陳師孟公然恐嚇司法，表示要用監察權去查辦判決不合己意，也就是判決結果對民進黨人士不利，而對國民黨人士有利的法官。這種以「判決結果」合不合意，而非以法官在行使職權有無事實上之不法行為，做為其動用監察權的標準，將明顯構成監察權的濫用。不但破壞了憲法的權力分立原則，更破壞了司法的公正與超然獨立。如此一來，人民在面對司法案件時，尤其涉及政治人物時，都可以很正當的懷疑法院，真的會做出公正的判決嗎？

然而，即便如此，外界解讀，此「反妨害司法公正公投案」在「反陳師孟」，卻也是不正確的解讀。

陳師孟公然恐嚇司法，只是一個「結果」，真正讓像陳師孟這樣的人，會說出如此違反民主、踐踏法治之語的「原因」是，在台灣保護司法公正的「法治」並不健全，陳師孟敢如此乖張地踐踏司法，就是因為在台灣沒有「妨害司法公正罪」可以制裁陳師孟。這樣一個重大的法制漏洞，才讓掌權者、有政黨私心或個人私欲的政治人物，有可乘之機，可以用職權，影響乃至於威脅司法的公正及法治的進步。

因此，筆者日前推動的「反妨害司法公投聯盟」已提出「反妨害司法公正公投案」，呼籲在刑法增訂「妨害司法公正罪」，其由無它，就是希望從法治端，讓政治黑手滾開，還給法官、檢察官獨立判案的空間，也讓具有「影響力」的公職人員減少遭受關說請託的壓力。

這樣的想法無關藍綠統獨，不分政治立場。全國人民都必須知道，絕大多數的人民，並無權勢去影響司法，如果政治力可以干涉司法，則受害的必是全國人民，尤其是沒有權勢的弱勢人民，在台灣的中華民國將變成「有權判生，無權判死」的不正義國度。這才是關心台灣民主法治的有志之士，所無法坐視與忍受的。

其次，在這次公投中，想要約束的不是一般人民，而是如總統、立委、監委等公職民代、高階司法與行政首長，因為影響司法最大的二個惡源一是「錢」，一是「權」，一般人民要影響司法，多只能用「錢」，這部分的妨害司法，已有貪汙賄賂的法制可以約束，但對「有權者」，在台灣卻「無法」可懲，這是法治漏洞，所以，這次公投推動妨害司法公正罪的規範對象，僅限於「有權者」，而不及於一般人民和媒體等民間機構。

第三，也只有在法治上創造司法公正的乾淨呼吸空間，我們才能讓秉公判案的好法官與好檢察官能夠不受干擾，專心打擊不法、捍衛公義。我相信絕大多數的司法人員都是公心為先，不會貪戀權位，但只要有少數的不肖司法人員有此貪念，則「掌權者」可以用升遷等職位誘之，這將根本的動搖司法的人員品質，形成劣幣驅逐良幣的惡性循環，因此，可以這麼說，立法杜絕有權者對司法的伸手，就是一種對優質司法人員的正向鼓勵，讓更多正直、有才幹的司法人員成為捍衛司法的中流砥柱。

第四，甚至可以這麼說，這也是保障一些擁有公權力的人，特別是像立法委員這一類有「選民服務」壓力的人。民代會有來自選民的壓力，希望這些民代幫他們去「喬司法」，在沒有「妨害司法公正罪」的情形下，因為沒有罰則，民代可能失去警戒、也失去理由向「關說司法的請託案」說不，一旦有了妨害司法公正罪，立委等民代受到「關說司法」的請託時，就可以有一個堅強的理由大聲回絕：「這是要被關的！」

台灣的民主法治，一直是最讓我們驕傲的制度資產、核心價值，但民主法治建者難、毀者易，沒有約束有權者的妨害司法公正罪，實係台灣重大的法治漏洞。期待有志有識者，我們一同努力，讓台灣的法治更健全，一起保護司法，也保護人民免受冤判、不受迫害的安心生活。

（作者為反妨害司法公投聯盟召集人）

(中國時報)