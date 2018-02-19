梁赫群吃佛跳牆專挑芋頭

金旼哉（左起）、小禎、夢多、梁赫群、杜力一起學做運動，加強大腿肌肉雕塑。（盧禕祺攝）

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中國時報
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夢多表示，過年大吃之後運動重點就是腹部，多利用腰腹核心肌群瘦得才快。（盧禕祺攝）

春節團聚期間免不了大魚大肉，不注意難免身材走樣，如何收拾一身「殘局」，夢多來教你。東森《2分之一強》日本成員夢多身材結實，目前又身兼健身教練，他分享4種居家運動，並以節目主持人胡盈禎（小禎）為有運動習慣的代表，主持人梁赫群、美國成員杜力為無運動習慣族群代表，韓國成員金旼哉則是瘦而無肌肉的代表，跟著夢多學著收假練肌肉。

這4種運動共需要抬腿、扭轉腰部以及進行深蹲，夢多表示，4組動作為1次完整循環，中間休息至多30秒並連續進行5次循環，可鍛鍊腹部核心肌群、大腿前後側肌肉和心肺功能，進而促進身體新陳代謝，讓容易囤積脂肪的腹部與大腿能夠達到加速代謝。

小禎又愛又恨炸年糕

梁赫群說，自己確實不愛運動，而他過年就連佛跳牆都只愛吃芋頭一類的配料，自嘲是「沒吃貴（食材）的命」。太太是否督促他「動起來」？他笑說：「會是會，但我都不動啊。」反觀與梁赫群搭檔的小禎，近期固定和友人上健身房運動，減下3公斤。她過年必吃的僅是單純的烏魚子配上蔥或白蘿蔔而已，再談到最令她又愛又恨的年菜，她表示是炸年糕，「外層脆脆，裡面軟軟QQ的，超受不了。」

而杜力回想以前在嘉義生活時，「上班前會去健身房運動，下班也會跑個3公里，當時從118公斤瘦到83公斤。」現在他年屆40，透露現因代謝變慢、缺乏運動，加上腿部血管有遺傳性的血塊堵塞，不便大量運動，已復胖到107公斤左右。

金旼哉今年是第3次陪太太在台過年，笑說過年就是「一年一次，就趁這次大吃一頓」，夫妻年年到岳母家報到，去年金旼哉也小秀廚藝煮了韓國春節必吃的「年糕湯」，自豪口味很受台灣岳家親友喜愛。他表示，吃了幾年台灣料理，覺得台菜口味偏油膩，讓他總是年年在減重循環。他說：「目前為止都是中秋節一直吃胖到過年，過完年才減肥。但我老婆跟人家相反，她說喜歡我胖一點，所以每年都在無限輪迴。」

(中國時報)

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