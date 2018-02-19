丁噹助鼓鼓練出精美狗公腰

2018年02月19日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

丁噹剛出道時身材肉感，被經紀人逼去運動減肥。（資料照片）

過年期間大吃大喝，體重數字不免上升，平常有固定運動習慣的丁噹，這回拉著運動量少的師弟鼓鼓一起運動，做TRX、美式蹲舉架、滑輪下拉等，助師弟練出精美狗公腰，也帶讀者一起甩肉，保持窈窕體態。

丁噹剛出道時身材肉感，最胖曾到68公斤，後來被經紀人逼著運動減肥，她回憶第1次到健身房上課，下課後整個大腿後側痠痛不已，只能倒退下樓梯，「做完腿都沒力，下樓梯還會抖。」她連飲食也受到控制，她笑說：「每次來健身房看到別人去吃飯，那刻好心酸，我還要一個人健身運動。」

心肺功能保持穩定

好在皇天不負苦心人，丁噹花了3、4年的時間成功健康瘦身，不過卻因當時重訓後沒有確實做伸展，導致身材漸漸練成倒三角形，她形容：「肌肉運動完後如果沒有拉展，就會結塊，變蘿蔔腿，身體也會變成一節節的樣子。」她又花了一兩年時間才塑身成功，變成現在身材窈窕、曲線玲瓏的模樣。

丁噹分享現在的運動程序，是先花40至50分鐘做有氧，再用半小時訓練局部肌肉，一天上背部、一天下半身、或是腹肌、腿部等，運動前後還要拉筋，總計時間約2小時。她為了演出時心肺有良好狀態，也會做些間歇性運動，先快走5分鐘，讓身體熱起來，再跑步20分鐘，接下來讓心肺心律加高，慢慢緩下來後再衝刺，她表示，演唱會動輒兩小時，要唱跳又要穿高跟鞋，還要帶動現場氣氛，尤其天冷後代謝變慢，因此心肺功能一定要保持穩定度。

鼓鼓前年推出首張專輯展現唱跳實力，他表示發片前有運動，但發片後因為太忙，幾乎沒時間上健身房，專輯內有需要跳舞的歌曲，性急的他因為跳舞前未充分暖身，導致腰部受傷，但卻忙到無暇治療，只能抽空以零碎時間慢慢做復健，至今舊傷仍未痊癒。

鼓鼓控飲食多吃菜

他說自己不喜歡長時間做一件事，「照理說正常的運動程序應該要先跑步流汗，再做重量，但我不愛長時間待著，所以幾乎都只是快速做個40分鐘就結束。」他曾和丁噹一起到海外演出，到飯店健身房運動時遇到，他佩服丁噹每次都能在健身房一待就是兩個小時。

鼓鼓自曝發片後的日子胖了不少，最胖曾到68公斤，目前約65公斤，為了不讓身材走樣太誇張，他除了偶爾運動，也會採取控制飲食的方法，像是少吃澱粉、吃很多青菜等，且他原本食量就不大，但被爆料熱愛喝珍珠奶茶，他打趣笑說：「我都把扣打留給珍奶了啦！」

(中國時報)