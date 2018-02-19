丁噹返鄉狂吃「有運動沒關係」

2018年02月19日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

丁噹（前）和鼓鼓示範TRX動作中的側平板式。（盧禕祺攝）

鼓鼓示範弓箭步美式蹲舉架。（盧禕祺攝）

專業健身塑造好身材

丁噹今年過年回到杭州老家休息，年後的她相當忙碌，除了星馬演唱會，她預計今年推出新專輯，還要演出音樂舞台劇，對她來說是一大挑戰，而她過年回家最期待的就是大啖美食，她說：「以前看到食物就會當吃過，但現在覺得心情好很重要，而且我是有運動的人所以沒關係。」她不善下廚，自虧只會把食物蒸熟，但會幫忙洗碗；她每次回家都會給媽媽錢，今年過年還會再包給媽媽6位數紅包。

丁噹已是情歌天后，2018年將嘗試新事物，她表示，希望新的一年能儲備能量，好好學習，也想跑跑看半馬，挑戰自我。至今單身的她笑說：「因為今年工作已經有滿多可能，很豐富了，感情就不能太過要求。」不過連老闆都看不下去，要她多認識新朋友，開拓生活圈，因此她也許願希望新年能認識更多新朋友，一旁的鼓鼓立刻熱情說要幫她介紹牽線。

鼓鼓24日將在台北ATT SHOW BOX舉辦演唱會，4月14日還要唱進高雄，目前兩場門票皆已完售，也因為年後馬上開工，他把握長假在家好好休息，身為北部人的他，小時候過年該玩的也沒少玩，他透露以前林口還有很多空地，他們一群孩子會把很多支仙女棒綁在一起，或是丟水鴛鴦，甚至「沖天炮對戰」，把沖天炮裝在桶裡互射，但大家也沒忘記做好安全措施，除了穿很厚的舊衣服，還備有安全帽，但因為有人跑到人群後對著人的背部猛射，嚇到不敢再玩。

鼓鼓推出首張個人專輯後，足足跑了一年多的宣傳，累積超高人氣，他坦言：「2017年對我來說能量有點過度消耗，所以希望2018年可以好好沉澱一下。」他謙虛說，覺得第1張專輯沒有做得很完整，因此希望接下來能夠做個完整一點的專輯，而他也積了不少歌債，像是他早答應要幫曹西平寫歌，至今卻還沒交出，因此他打算跑完北高演唱會後，就要好好還債。被問到新年新希望是否包含感情，和「Popu Lady」隊長大元傳了4年多緋聞的他則四兩撥千斤說：「希望大家可以走出戶外認識新朋友。」

(中國時報)