游蕎軒求工作不求桃花

2018年02月19日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

游蕎軒去年以《蘇足》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎。

游蕎軒（左起）帶師弟妹區穗慈、朱俊憲、梁舒涵期許狗年的演藝事業發旺順利。（林晉加攝）

大愛台《蘇足》首次入圍金鐘戲劇節目女配角獎，音樂系畢業的她，家人原本期待她當音樂老師，最後卻踏進演藝圈，一路走來，直到入圍金鐘才得到家人支持。她帶著師妹梁舒涵、區穗慈及師弟朱俊憲揮毫寫春聯迎狗年，提到新年新希望，她說感情不如意時，事業運就不錯，狗年不求桃花只求工作，還希望考鋼琴教師證照、努力存錢買房。

游蕎軒是基督書院音樂系畢業，專長鋼琴和聲樂，「音樂系學費很貴，光上課費用，1周平均要1萬多。」她在高中、大學開始教小朋友才藝班賺學費和零用錢，決定入行時遭爸媽反對，她堅持做自己，「如果輕易放棄就對不起自己，去年入圍時，媽媽還說是騙人，直到名單出來才相信。」因為演員工作時間長，又常開車南北跑，這些年已能體會爸媽其實是心疼她的心情。

她早期以藝名「童童」與4女生組成「Ai Mini」團體出道，單飛發過2張專輯，當時生活苦哈哈，有發片才有收入，沒發片就沒有，為此焦慮失眠3個月，周而復始4年歌手生活，轉拍戲之後，收入才慢慢穩定。她去年拍大愛台《我綿一家人》、《竹南往事》及備檔戲《南無環保大菩薩》，還有3支廣告，因金鐘入圍的肯定，接的工作比以前多元，是出道至今最豐收的1年。

梁舒涵爺奶帶大

梁舒涵入行和偶像徐懷鈺有關，小時在電視上看到徐懷鈺的〈妙妙妙〉MV，覺得她很漂亮，唱歌跳舞的興趣開始在小小心靈萌芽，高中畢業時看到「無名小站」有洗髮精廣告海選，偷偷報名參加，一路過關斬將到總決賽才告訴爸媽，念台藝大開啟戲劇演出興趣，她拍過不少廣告，也有豐富主持經驗，和天心合演過《魔幻對決》及林心如自製自演的新劇《我的男孩》。

她從小是爺爺奶奶帶大，爺爺在她高中時過世，當時看不到她畢業演出讓她很遺憾。大四畢演前，奶奶過世，「演出那幾天，每次演到一半，麥克風突然沒聲音，一直找不出原因，直到演出之後有同學告訴我，她感覺我身邊有人陪著我，講完後，我整個人大崩潰。」她說爺爺奶奶看不到她的演藝成績，所以很希望外公、外婆有一天可以驕傲地對別人說「這是我孫女」。

25歲的朱俊憲畢業自北藝大，在學校時已有不少學生作品、畢製的演出經驗，去年演出客家電視台《勞動之王》是他第一部商業戲劇，從原本不會聽、不會講，跟著客語老師苦學。他是單親家庭，媽媽對他期待高，但他會適時讓媽媽知道：「可能不會紅哦、可能不會那麼早結婚哦，讓她轉移注意力，我就像陽光，媽媽是向日葵，我往哪她就看哪，我很想把媽媽變成含羞草。」

區穗慈嗜自助餐

朱俊憲期許早日闖出知名度，有機會演出被人記住的角色；24歲的區穗慈大學時參加中廣的聲音表情課程，從此發現自己很喜歡戲劇表演，儘管不是戲劇科班出身，積極學習戲劇課程及中國古典舞，並演出學生戲劇作品累積經驗。她自曝愛吃自助餐，喜歡挑戰一餐可以吃到多便宜，曾吃過1飯3菜加起來才25元，2018年最希望在戲劇上嶄露頭角，不需再靠爸媽金援。

(中國時報)