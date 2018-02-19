2018年02月19日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

過年對大人而言，煩惱的除了紅包大失血，事業剛起步的新人也有最怕遇到的問題。朱俊憲最怕被問「什麼時候要紅」，他說親戚們總以為在電視上看到他就表示成為明星了，跟他要簽名，就怕以後簽不到，這狀況讓他很無言：「我以後紅了也還是你們的家人啊！」覺得親戚們想太多。

他當兵前零收入，曾經近1個月足不出戶，靠著媽媽帶吃的回家，後來好幾次沒吃飯，會騙媽媽說要減肥，其實一是沒錢，二來不想花媽媽的錢。他曾到超商拿快過期御飯糰，也會去速食店找店內打工的朋友問是否有剩餘速食餐，他說這幾年都是媽媽包紅包給他，然後他再還給媽媽。

區穗慈曾包紅包給爺爺、奶奶，最怕長輩回說「妳先乖乖當米蟲就好了」，讓她備感壓力；梁舒涵上大學時有零用錢，到社會工作才知道賺錢辛苦，大學畢業第1年她拿小時儲蓄的錢包給爸媽，第2年工作不穩，印象最深刻是過年時曾把其他長輩給的紅包錢抽出來再包給爸媽。

36歲的游蕎軒最常被問何時結婚，她去年中與交往8個月的攝影師分手，前男友一度想不開，至今她心裡還有陰影，「我發現只要談戀愛，工作就不順，去年分手後竟接了3檔戲。」因屢試不爽，2018年拚工作不拚感情，自認個性、經濟獨立，自嘲其實是難搞的女友款。

(中國時報)