鄭人碩：健身有助於拍戲

2018年02月19日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

有健身習慣的鄭人碩，在賀歲國片《角頭2：王者再起》中展現俐落身手與精彩武打動作，也有「裸上身」的演出。他認為平時健身對拍戲幫助很大：「在呼吸方面，心肺幫助很大。」

他固定會去「300壯士」健身房，一周3、4次，每次約2小時。他格外重視胸肌與背肌的訓練，「上下胸都會練，可以讓胸型集中、挺胸，穿衣也比較好看。」他會使用「上斜坐式推胸訓練器」與「高拉滑輪訓練機」等機器，15下一個循環約30秒，一次可做3個循環。

他開拍前狂瘦身、健身，目前身材更加精壯結實，原來一切都是為了電影，祕密接受武術訓練。片中他比葉問還厲害，要1人打2、30人，因此全身留下2、30處傷，即使電影已殺青半年多，到現在腰傷還沒完全好。

他也回憶：「一進劇組就已入戲太深，不論上戲、下戲，都有角頭的『氣口』，好像真的成為幫派分子！」一場他要捶打張再興的畫面，他出手毫不留情，讓張再興開拍前不停求饒。

鄭人碩說《角頭2》是他感到最強烈、有生活感的一部電影，讓他想全心全意投入，「《角頭2》中人與人之間的互動關係，在鏡頭後都能看得一清二楚，把真實生活放上大銀幕，很值得大家期待！」。

他這次在片中發揮許多「眼技」，怎麼練習？他說靠得是過去的人生經驗，「以前撿垃圾被羞辱、這些經歷過的生活我都記住。」他在《醉·生夢死》、《川流之島》，演出社會底層人物，曾經為了體會底層而去跟流浪漢聊天。當時有位流浪漢在挖菸蒂，他給了流浪漢半包菸，沒想到流浪漢反罵他「浪費」，讓他相當震驚：「其時很多流浪漢很有智慧的。」

(中國時報)