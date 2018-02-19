汪星人入侵 精品控注意！

2018年02月19日 00:20 中國時報 陳張眾 報導

GUCCI推出2018農曆新年限定系列，並以創意總監Alessandro Michele的兩隻心愛波士頓犬Bosco與Orso為靈感創作主題圖騰，小狗刺繡托特包3萬3600元。（GUCCI提供）

MIU MIU水晶與珍珠貴賓狗配天鵝絨緞帶手鍊，1萬500元。（MIU MIU提供）

BOTTEGA VENETA拼色琺瑯吊飾，1萬5700元。（BV提供）

LOUIS VUITTON童趣貴賓犬粉紅方巾，1萬6300元。（LV提供）

MOSCHINO首度推出農曆新年限量特別系列，以著名卡通貝蒂小姐的寵物狗Pudgy為設計靈感，並由韓國模特HoYeon Jung示範個性賣萌穿搭，Pudgy新年限定後背包4萬1800元。（MOSCHINO提供）

LOUIS VUITTON大眼狗長夾，4萬2600元。（LV提供）

TOD’S 2018春夏大片請來名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）與小狗互動，詮釋出系列中古靈精怪的活潑個性。（TOD’S提供）

Barbour International重機款油布寵物外套，3600元。（Barbour International提供）

隨著近年大中華區奢侈品市場移居各大品牌核心發展對象，這些來自歐美血統的精品、世家們，也無不為一年一度的農曆新年檔期推出各種限定系列。將暢銷商品換上一片紅、金色調討個喜氣之餘，年度生肖更成了最好的切入主題，相較牛、羊、豬等較難發揮的動物，狗年則是最具賣相，又能打中毛爸媽們心坎裡的難得商機。

汪汪賣萌 男女有責

除了寫實版的靈犬圖騰，汪星人卡通化的萌臉，更是各牌的大絕招，法國精品龍頭LOUIS VUITTON就利用歷久彌新的Monogram圖紋為發想，並加以細節拼湊出可愛大眼狗樣貌，而宛如玩具氣球摺出的貴賓狗圖案，亦為品牌新年系列注入一絲童趣。愛上貴賓狗的不只一家，充斥滿滿少女情懷的MIU MIU就以水晶珍珠鑲嵌貴賓狗造型點綴於手環、項鍊等配飾之上，優雅演繹出品牌的浪漫奇想。 首度推出農曆新年特別系列的MOSCHINO，則將品牌精神融入卡通人物貝蒂小姐（Betty Boop’s）與她的寵物狗Pudgy中，像是在撒嬌的Pudgy現身於包款及服裝上，令個性的MOSCHINO女孩，也可以擁有微妙的親近感。

不讓女性專美於前，來自英國的dunhill用插畫圖騰凸顯出英倫紳士心中的詼諧幽默，選擇與知名插畫藝術家Mr. Slowboy合作，以趣味畫風詮釋品牌經典的英國鬥牛犬、汽車等標誌。全新推出的鬥牛犬小皮具系列，包括由Boston皮革精製的手拿包、零錢包等品項，自細節處體現男人的赤子玩心。以低調奢華著稱的義大利品牌BOTTEGA VENETA，2018春夏系列中也打出可愛工藝，可綁於包款上的拼色琺瑯狗狗吊飾，可隨著擺動節奏搖頭晃腦，呆萌模樣呼應主人耿直型格，亦頗能撩起購物慾。

人犬情未了 毛小孩也要精裝

縱使人類是穿精品的時尚主角，但人狗之間忠貞純粹的「Puppy Love」，也是賦予設計師靈感發想的美好畫面，義大利精品TOD'S 2018春夏系列中，就以約克夏犬外型為發想，打造出飾有長流蘇的全新豆豆鞋款。全新形象大片中，更請來名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）與小狗互動，透過sit、come、kiss等5個口令，玩味系列中古靈精怪的活潑個性。

羽絨之王MONCLER則融入法國鬥牛犬圖騰於自身迷彩印花中，並為家中毛小孩推出保暖的迷彩羽絨背心，藉此向人類最好的朋友致敬。而受到皇室青睞的英國夾克品牌Barbour，也為寵物與主人打造出互相呼應的「情侶裝束」，使用經典油布與絎縫格紋面料，承襲防風、防水的機能特性外，更為毛小孩帥氣度舒適加分。

(中國時報)