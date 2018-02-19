設計師私心戰 誰家狗狗最上相

2018年02月19日 00:20 中國時報 陳張眾 報導

GUCCI 2018農曆新年限定系列小狗刺繡球鞋，2萬7800元。（GUCCI提供）

名媛設計師Tory Burch請出姪女Hannah Burch為新年系列執筆畫出可愛雪納瑞圖騰，更請本人親自入鏡演繹，雪納瑞狗狗圖騰紅色毛衣1萬5900元。（翻攝自Tory Burch官方IG帳號）

MONCLER 2018新年特別系列寵物狗迷彩羽絨背心，價格未定。（MONCLER提供）

TOD’S長版流蘇裝飾豆豆鞋，以約克夏為靈感發想，2萬1400元。（TOD’S提供）

對於不少身為毛爸媽的設計師來說，都難免有點私心想把自家的毛小孩推上時尚巨星舞台，炙手可熱的GUCCI創意總監Alessandro Michele，就以藝術家Helen Downie筆下的兩隻心愛波士頓犬Bosco與Orso為靈感，搭配自身幸運數字「25」，組成農曆新年系列主要視覺圖騰。除包括經典雙G Logo帆布包款、皮件外，熱銷款ACE球鞋側邊也點綴可愛刺繡小狗徽章，加上為iPhone X推出的專屬程式，還可透過臉部辨識技術讓兩隻波士頓犬展現使用者表情，十分討喜。

另一義大利品牌VERSACE，則以藝術總監Donatella Versace女士的愛犬Audrey為主角，生動的狗狗圖案搭配背後以水晶、迷你鉚釘圍繞的品牌代表性希臘回紋，活潑呈現華麗DNA。名媛愛牌Tory Burch同樣打出親情牌，這回請來設計師姪女Hannah Burch親自上場，為亞洲新年系列毛衣執筆畫下可愛雪納瑞圖騰。

(中國時報)