設計師私心戰 誰家狗狗最上相

VERSACE 2018農曆年限定系列Audrey圓形圖騰T恤，2萬4500元。（VERSACE提供）

友善列印
中國時報
報導
GUCCI 2018農曆新年限定系列小狗刺繡球鞋，2萬7800元。（GUCCI提供）
名媛設計師Tory Burch請出姪女Hannah Burch為新年系列執筆畫出可愛雪納瑞圖騰，更請本人親自入鏡演繹，雪納瑞狗狗圖騰紅色毛衣1萬5900元。（翻攝自Tory Burch官方IG帳號）
MONCLER 2018新年特別系列寵物狗迷彩羽絨背心，價格未定。（MONCLER提供）
TOD’S長版流蘇裝飾豆豆鞋，以約克夏為靈感發想，2萬1400元。（TOD’S提供）

對於不少身為毛爸媽的設計師來說，都難免有點私心想把自家的毛小孩推上時尚巨星舞台，炙手可熱的GUCCI創意總監Alessandro Michele，就以藝術家Helen Downie筆下的兩隻心愛波士頓犬Bosco與Orso為靈感，搭配自身幸運數字「25」，組成農曆新年系列主要視覺圖騰。除包括經典雙G Logo帆布包款、皮件外，熱銷款ACE球鞋側邊也點綴可愛刺繡小狗徽章，加上為iPhone X推出的專屬程式，還可透過臉部辨識技術讓兩隻波士頓犬展現使用者表情，十分討喜。

另一義大利品牌VERSACE，則以藝術總監Donatella Versace女士的愛犬Audrey為主角，生動的狗狗圖案搭配背後以水晶、迷你鉚釘圍繞的品牌代表性希臘回紋，活潑呈現華麗DNA。名媛愛牌Tory Burch同樣打出親情牌，這回請來設計師姪女Hannah Burch親自上場，為亞洲新年系列毛衣執筆畫下可愛雪納瑞圖騰。

(中國時報)

汪星人入侵 精品控注意！ 狗年服飾賣萌 潮鞋也來搶戲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。