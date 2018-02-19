狗年服飾賣萌 潮鞋也來搶戲

Keds狗年限定款，簡約白面搭配金色鞋眼釦、狗狗吊環，2490元。（Keds提供）

友善列印
中國時報
報導
Converse融合天狗食月傳說，主打年輕人街頭潮流款，左「SOLAR PACK」女款連帽衫，3290元；右「SOLAR PACK」男款棒球外套，3490元。（Converse提供）
Converse 「Lunar Pack」系列，教練夾克女款3490元。（Converse提供）
adidas獒配色籃球鞋，（左）adidas Dame 4，3690元；（右） Harden Vol.1，5290元。（adidas提供）
Gapx Disney系列純棉101斑點手套帽子組，799元。（Gap提供）
Converse「SOLAR PACK」系列One Star鞋款，2980元。（Converse提供）
Gap舒適妙趣圓領套頭衫，1699元。（Gap提供）
Gap動物圖案橫條紋長袖針織衫，899元。（Gap提供）
Massimo dutti狗年鑰匙圈，首度融合12生肖系列，990元。（Massimo dutti提供）
Massimo dutti狗年中國風印花洋裝，3950元。（Massimo dutti提供）
Kipling推「大麥町迷彩藍」，肩背小包2750元起，即日起店舖消費兩件8折，消費滿6600元，即贈Kipling限量旺年猴乙隻。（Kipling提供）

狗年到來，12生肖商機蓬勃，尤其狗狗又是人類最好的朋友，汪星人的超萌魅力席捲品牌。各大快時尚、流行鞋款都印上狗狗聯名圖案，經過帶有故事感的精巧設計，讓愛狗人心動不已，堪稱「最賣生肖定番」。

流行潮鞋 生肖款比吸睛

7年級生的青春，都穿過不止一雙Converse，這個台灣人超熟悉的品牌，結合中國傳統神話，發表2018 YEAR OF THE DOG「狗年」限定系列。以「天狗食日／月」的經典傳說為靈感，在迎接狗年到來的同時，對年輕大膽靈魂致敬，傳遞「真街頭·無所懼」的態度。

本次Converse推出「SOLAR PACK」及「LUNAR PACK」兩組限定產品，呼應傳統故事的同時，更賦予其全新街頭態度。推出鞋款、服裝及背包，將象徵日食的圖案、漸層變色元素，以及狗年限定專屬logo，融入經典鞋款與服配單品中；同時結合頂級街頭感的設計細節，共同展現Converse無限挑戰的自信。

其中「SOLAR PACK」球鞋，以火紅的One Star鞋款為設計基礎，採用頂級全皮革材質鞋面；左右腳鞋後跟撐條處，分別印有同屬於「狗年」的年份數字，專屬於1994年、1982年、1970年出生的人，並配有狗年限定專屬logo的可替換刺繡徽章。

另一系列「Lunar Pack」，鞋身前段搭載高級麂皮材質，與後端油性印刷材質融合拼接，打造象徵月食的漸層質感；鞋緣膠條則印有月食相關細節圖案。

同樣是帆布鞋品牌，休閒簡約著稱的Keds，認為若不喜歡高調，過年不一定要穿上大紅色應景。狗年限定款以熱銷鞋型KICKSTART，結合年節元素，金色鞋眼釦及織標，加上紅底燙金鞋墊，恰到好處的精巧點綴，不過份誇張卻又年味十足，再扣上狗狗造型吊飾更添節慶感。

adidas籃球系列也推出極具東方特色的新年「獒」配色籃球鞋款，Harden Vol.1和Dame 4。更首次邀請藝術家跨界合作，找來當代雕塑家任哲，作為此次鞋款的設計師。「日新月異雄雞去，歲吉年祥獒犬來」，任哲從「獒」字所傳達出的精神中，汲取創作靈感，分別以信與義為主題，讓藝術領域與籃球鞋融合。

獒犬代表天生神武、生性勇猛，骨子裡執拗的熱血始終滾燙，呼應在球場上的球員亦是如此，戰鬥的方式雖各不相同，但在賽場上卻同樣果斷堅絕。任哲融合轉化為以「義」字為本的James Harden「獒」配色Harden Vol.1，與以「信」字當頭的Damian Lillard「獒」配色Dame 4，在狗年霸氣起跑。

快時尚新裝 狗來福

Gap在快時尚界推出完整的狗年CNY系列，以喜氣的新年正紅色為主，不論是大麥町、臘腸狗還是巴哥犬，款式多樣，總有一隻是你喜歡的。從男女裝到童裝一應俱全，超適合一起拿來拍全家福。

與西班牙Zara同集團的平價時尚牌Massimo dutti，在北中南共有5家門市，風格簡約高雅。今年首度於華人新年假期，推出迷你主題系列。羽絨外套、襯衫、polo衫、運動鞋和配飾，均主打紅色，並與花式面料融為一體。呼應2018年生肖的狗狗圖案，更不時出現於配件中。

大麥町包 迷彩撞色玩創意

比利時流行品牌Kipling，推出獨家狗年限定花色「大麥町迷彩藍」，以藍色迷彩為基底，搭配桃紅撞色，大膽又獨樹一格的設計，讓包包多了獨特的韻味。隱身在色塊中的大麥町及Kipling快樂猴，為整體設計增添不少趣味性，大膽玩色之餘，仍舊不失品牌一貫功能性的設計。

(中國時報)

設計師私心戰 誰家狗狗最上相

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。