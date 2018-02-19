狗年服飾賣萌 潮鞋也來搶戲

狗年到來，12生肖商機蓬勃，尤其狗狗又是人類最好的朋友，汪星人的超萌魅力席捲品牌。各大快時尚、流行鞋款都印上狗狗聯名圖案，經過帶有故事感的精巧設計，讓愛狗人心動不已，堪稱「最賣生肖定番」。
流行潮鞋 生肖款比吸睛
7年級生的青春，都穿過不止一雙Converse，這個台灣人超熟悉的品牌，結合中國傳統神話，發表2018 YEAR OF THE DOG「狗年」限定系列。以「天狗食日／月」的經典傳說為靈感，在迎接狗年到來的同時，對年輕大膽靈魂致敬，傳遞「真街頭·無所懼」的態度。
本次Converse推出「SOLAR PACK」及「LUNAR PACK」兩組限定產品，呼應傳統故事的同時，更賦予其全新街頭態度。推出鞋款、服裝及背包，將象徵日食的圖案、漸層變色元素，以及狗年限定專屬logo，融入經典鞋款與服配單品中；同時結合頂級街頭感的設計細節，共同展現Converse無限挑戰的自信。
其中「SOLAR PACK」球鞋，以火紅的One Star鞋款為設計基礎，採用頂級全皮革材質鞋面；左右腳鞋後跟撐條處，分別印有同屬於「狗年」的年份數字，專屬於1994年、1982年、1970年出生的人，並配有狗年限定專屬logo的可替換刺繡徽章。
另一系列「Lunar Pack」，鞋身前段搭載高級麂皮材質，與後端油性印刷材質融合拼接，打造象徵月食的漸層質感；鞋緣膠條則印有月食相關細節圖案。
同樣是帆布鞋品牌，休閒簡約著稱的Keds，認為若不喜歡高調，過年不一定要穿上大紅色應景。狗年限定款以熱銷鞋型KICKSTART，結合年節元素，金色鞋眼釦及織標，加上紅底燙金鞋墊，恰到好處的精巧點綴，不過份誇張卻又年味十足，再扣上狗狗造型吊飾更添節慶感。
adidas籃球系列也推出極具東方特色的新年「獒」配色籃球鞋款，Harden Vol.1和Dame 4。更首次邀請藝術家跨界合作，找來當代雕塑家任哲，作為此次鞋款的設計師。「日新月異雄雞去，歲吉年祥獒犬來」，任哲從「獒」字所傳達出的精神中，汲取創作靈感，分別以信與義為主題，讓藝術領域與籃球鞋融合。
獒犬代表天生神武、生性勇猛，骨子裡執拗的熱血始終滾燙，呼應在球場上的球員亦是如此，戰鬥的方式雖各不相同，但在賽場上卻同樣果斷堅絕。任哲融合轉化為以「義」字為本的James Harden「獒」配色Harden Vol.1，與以「信」字當頭的Damian Lillard「獒」配色Dame 4，在狗年霸氣起跑。
快時尚新裝 狗來福
Gap在快時尚界推出完整的狗年CNY系列，以喜氣的新年正紅色為主，不論是大麥町、臘腸狗還是巴哥犬，款式多樣，總有一隻是你喜歡的。從男女裝到童裝一應俱全，超適合一起拿來拍全家福。
與西班牙Zara同集團的平價時尚牌Massimo dutti，在北中南共有5家門市，風格簡約高雅。今年首度於華人新年假期，推出迷你主題系列。羽絨外套、襯衫、polo衫、運動鞋和配飾，均主打紅色，並與花式面料融為一體。呼應2018年生肖的狗狗圖案，更不時出現於配件中。
大麥町包 迷彩撞色玩創意
比利時流行品牌Kipling，推出獨家狗年限定花色「大麥町迷彩藍」，以藍色迷彩為基底，搭配桃紅撞色，大膽又獨樹一格的設計，讓包包多了獨特的韻味。隱身在色塊中的大麥町及Kipling快樂猴，為整體設計增添不少趣味性，大膽玩色之餘，仍舊不失品牌一貫功能性的設計。
(中國時報)