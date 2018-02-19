狗年服飾賣萌 潮鞋也來搶戲

2018年02月19日 00:20 中國時報 吳奕萱 報導

Converse融合天狗食月傳說，主打年輕人街頭潮流款，左「SOLAR PACK」女款連帽衫，3290元；右「SOLAR PACK」男款棒球外套，3490元。（Converse提供）

Converse 「Lunar Pack」系列，教練夾克女款3490元。（Converse提供）

adidas獒配色籃球鞋，（左）adidas Dame 4，3690元；（右） Harden Vol.1，5290元。（adidas提供）

Gapx Disney系列純棉101斑點手套帽子組，799元。（Gap提供）

Converse「SOLAR PACK」系列One Star鞋款，2980元。（Converse提供）

Gap舒適妙趣圓領套頭衫，1699元。（Gap提供）

Gap動物圖案橫條紋長袖針織衫，899元。（Gap提供）

Massimo dutti狗年鑰匙圈，首度融合12生肖系列，990元。（Massimo dutti提供）

Massimo dutti狗年中國風印花洋裝，3950元。（Massimo dutti提供）

Kipling推「大麥町迷彩藍」，肩背小包2750元起，即日起店舖消費兩件8折，消費滿6600元，即贈Kipling限量旺年猴乙隻。（Kipling提供）

狗年到來，12生肖商機蓬勃，尤其狗狗又是人類最好的朋友，汪星人的超萌魅力席捲品牌。各大快時尚、流行鞋款都印上狗狗聯名圖案，經過帶有故事感的精巧設計，讓愛狗人心動不已，堪稱「最賣生肖定番」。

流行潮鞋 生肖款比吸睛

7年級生的青春，都穿過不止一雙Converse，這個台灣人超熟悉的品牌，結合中國傳統神話，發表2018 YEAR OF THE DOG「狗年」限定系列。以「天狗食日／月」的經典傳說為靈感，在迎接狗年到來的同時，對年輕大膽靈魂致敬，傳遞「真街頭·無所懼」的態度。

本次Converse推出「SOLAR PACK」及「LUNAR PACK」兩組限定產品，呼應傳統故事的同時，更賦予其全新街頭態度。推出鞋款、服裝及背包，將象徵日食的圖案、漸層變色元素，以及狗年限定專屬logo，融入經典鞋款與服配單品中；同時結合頂級街頭感的設計細節，共同展現Converse無限挑戰的自信。

其中「SOLAR PACK」球鞋，以火紅的One Star鞋款為設計基礎，採用頂級全皮革材質鞋面；左右腳鞋後跟撐條處，分別印有同屬於「狗年」的年份數字，專屬於1994年、1982年、1970年出生的人，並配有狗年限定專屬logo的可替換刺繡徽章。

另一系列「Lunar Pack」，鞋身前段搭載高級麂皮材質，與後端油性印刷材質融合拼接，打造象徵月食的漸層質感；鞋緣膠條則印有月食相關細節圖案。

同樣是帆布鞋品牌，休閒簡約著稱的Keds，認為若不喜歡高調，過年不一定要穿上大紅色應景。狗年限定款以熱銷鞋型KICKSTART，結合年節元素，金色鞋眼釦及織標，加上紅底燙金鞋墊，恰到好處的精巧點綴，不過份誇張卻又年味十足，再扣上狗狗造型吊飾更添節慶感。

adidas籃球系列也推出極具東方特色的新年「獒」配色籃球鞋款，Harden Vol.1和Dame 4。更首次邀請藝術家跨界合作，找來當代雕塑家任哲，作為此次鞋款的設計師。「日新月異雄雞去，歲吉年祥獒犬來」，任哲從「獒」字所傳達出的精神中，汲取創作靈感，分別以信與義為主題，讓藝術領域與籃球鞋融合。

獒犬代表天生神武、生性勇猛，骨子裡執拗的熱血始終滾燙，呼應在球場上的球員亦是如此，戰鬥的方式雖各不相同，但在賽場上卻同樣果斷堅絕。任哲融合轉化為以「義」字為本的James Harden「獒」配色Harden Vol.1，與以「信」字當頭的Damian Lillard「獒」配色Dame 4，在狗年霸氣起跑。

快時尚新裝 狗來福

Gap在快時尚界推出完整的狗年CNY系列，以喜氣的新年正紅色為主，不論是大麥町、臘腸狗還是巴哥犬，款式多樣，總有一隻是你喜歡的。從男女裝到童裝一應俱全，超適合一起拿來拍全家福。

與西班牙Zara同集團的平價時尚牌Massimo dutti，在北中南共有5家門市，風格簡約高雅。今年首度於華人新年假期，推出迷你主題系列。羽絨外套、襯衫、polo衫、運動鞋和配飾，均主打紅色，並與花式面料融為一體。呼應2018年生肖的狗狗圖案，更不時出現於配件中。

大麥町包 迷彩撞色玩創意

比利時流行品牌Kipling，推出獨家狗年限定花色「大麥町迷彩藍」，以藍色迷彩為基底，搭配桃紅撞色，大膽又獨樹一格的設計，讓包包多了獨特的韻味。隱身在色塊中的大麥町及Kipling快樂猴，為整體設計增添不少趣味性，大膽玩色之餘，仍舊不失品牌一貫功能性的設計。

(中國時報)