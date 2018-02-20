國運求神籤百回 廟詩警世 政治勿亂 社會就安

2018年02月20日 01:02 中國時報 社會地方中心／連線報導

台北市大龍峒保安宮15日依照往例，在除夕夜抽出4支公籤，保安宮董事長廖武治表示，今年4支籤都不錯，中上接近上籤，國運應該會更好。（杜宜諳攝）

台中市大甲鎮瀾宮抽出狗年國運籤，內容「月出光輝四海明、前途祿位見太平、浮雲掃退終無事、可保禍患不臨身」，廟方解讀為「中籤」。（盧金足攝）

台南市南鯤鯓代天府抽國運籤，抽出下下籤。（許素惠翻攝）

農曆年節，全台各大廟宇最引人注目的盛事，莫過於國運籤；今年最早揭曉的是高雄鳳山五甲關帝廟抽出中上籤，台南市南鯤鯓代天府則連莊抽到最差的下下籤，而逾半廟宇國運籤勢為中吉。

台北市大龍峒保安宮國運籤勢中上，內容為，「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應。」

浮雲掃退終無事

新北市湧蓮寺抽出代表國運籤的士籤為下吉，「衝風冒雨去還歸，役役勞身似燕兒，啣得泥來成壘後，到頭壘壞復成泥。」

苗栗玉清宮國運籤勢中上，「嗟子從來未得時，今年星運頗相宜，營求動作都如意，和合婚姻誕貴兒。」

有心作福莫遲疑

台中大甲鎮瀾宮國運籤為中籤，籤詩卦頭是「秦瓊救李淵」，內容為，「月出光輝四海明，前途祿位見太平，浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」鎮瀾宮董事長顏清標則表示，抽出代表國運籤的「人口」，意思是盼民眾團結拚經濟。

雲林北港鎮朝天宮媽祖廟國運籤為中上籤，「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求。」

雲林西螺福興宮國運籤為第59首癸酉，中上籤，「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨。」

嘉義縣新港奉天宮國運籤第6首甲戌、中下籤，「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」

天心眷顧護黎民

台南市南鯤鯓代天府國運籤，卦頭是「漢李廣父子陣亡」，詩句為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」為下下籤，這已是南鯤鯓代天府第二年抽出下下籤。

高雄鳳山五甲關帝廟是全台最早揭曉的國運籤，農曆11月16日（今年1月2日）即由筆生以桃筆寫成籤詩，廟方認為是中上籤，「戊開人世自修身，戌顯神龍吐水霖，靈犬智高添福氣，天心眷顧護黎民。」

(中國時報)