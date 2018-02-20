黨政高層證實 立院下周二開議前 內閣將改組

內政部長 葉俊榮（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
勞動部長 林美珠（本報資料照片）

黨政高層證實，府院擬在立法院下周二(27日)開議前，完成內閣改組。勞動部長林美珠、內政部長葉俊榮、交通部長賀陳旦、教育部長潘文忠，都可能在異動名單。

這次內閣改組事涉年底選戰布局以及黨內派系考量，難度極高，黨內人士建議，若來不及完成徵詢，可部分改組或將時程延後至520。

活棋組 徐國勇、蘇瓊麗

政院在農曆年前宣布央行總裁彭淮南25日退休，由副總裁楊金龍接任，啟動內閣改組序幕。在這一波內閣改組中，政院發言人徐國勇是個活棋，如未投入選戰，有一說是安排接掌內政部，取代因婦聯案招致綠營高度反彈的葉俊榮。但徐國勇昨表示，沒有內閣改組的訊息，他「從來沒有」聽到要接內政部長的說法。

老藍男 再度傳出異動

外長李大維雖屢被點名為應撤換的「老藍男」代表，但據了解，高層對外長人選尚在考慮，主要是思考梵蒂岡等邦交因素，若李大維轉換跑道至國安會祕書長，則由駐美代表高碩泰返台接下遺缺。

同屬老藍男的財政部長許虞哲自認年事已高，可能順勢離開；人事行政總處人事長施能傑因政大借調5月20期滿，3月前必須做決定，也可能在這波進行調整。

藍營雖多次點名國防部長馮世寬與交通部長賀陳旦不適任，但據了解，馮世寬因受高層信任，不在改組名單內。至於賀陳旦在立法院通過中央政府總預算後，是否完成階段性任務去職，將由賴揆一併考量。

據了解，高層原先規畫由菊系人馬、高雄市教育局長范巽綠取代潘文忠，出任教育部長，但范巽綠公開表示「無意願」，教長人選還需要再遊說；另一位菊系人馬、曾任高雄市政府副祕書長的蘇瓊麗，傳出可能接任勞動部長後，也說「完全沒有這回事」，因此若要趕在立法院開議前改組，賴揆近日內就要完成徵詢。

(中國時報)

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