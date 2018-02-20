台梵若斷交 傳我使館 遷至馬爾他騎士團

2018年02月20日 01:02 中國時報 藍孝威 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

大陸和梵蒂岡再向建交邁出一步？義大利《米蘭晚郵報》（Corriere della Sera）披露，教宗方濟各已同意與大陸簽署主教任命協議。在3月大陸全國人大會議後，大陸可望派代表至羅馬，簽署協議；梵蒂岡為了邁向北京，考慮將中華民國駐教廷大使館遷到馬爾他騎士團，也可能讓台灣另外成立與教廷對口的「文化機構」。

陸梵擬3月簽主教任命

至於陸梵何時簽署主教任命協議？教廷官員透露，「從3月開始，日日都是好日。」一旦陸梵解決歧見最深的主教任命問題，雙方距離建交就只剩一步之遙。

但是我外交部昨表示，梵陸對話協商現今僅及於教務議題，不涉及政治層面；我對於教廷與大陸之對話及相關互動情形均持續密切關注，審慎看待其發展。

我涉外人士則透露，陸梵關係正常化，不是只有考慮主教任命及大陸地下教會問題，還包含前陣子教廷內部的反彈聲浪，甚至如何解決台灣問題，如何在道德層面向天主教徒解釋此一決定，事關教廷的道德形象。

擴大福音 促兩會合一

據《米蘭晚郵報》報導，陸梵雙方已確定簽署協議大方向，尚需商議的，只剩細節，包括陸方由誰代表、在何地簽署，據了解，陸方層級可能是主管歐洲事務的外交部副部長。

報導稱，梵蒂岡知道陸梵協議過程不透明，將引發教會內部不滿和國際媒體撻伐，但教廷擔心錯過這次簽約時機，北京當局又會改變主意，「先簽一個壞的協議，總比什麼都沒有好」。

報導指出，美國國務院也已掌握陸梵簽約的消息，並關切此事發展。美方分析報告指出，梵蒂岡急於與大陸簽下歷史協議原因有兩個：一是想要擴大在大陸福音傳播，二是希望促成大陸內部地下教會與愛國教會的合一。美方特別關注，陸梵協議將對大陸人權與宗教自由帶來何種影響。

陸方提名 由教宗圈定

報導還說，美國知道梵蒂岡內部對此事仍存正反兩派看法，但若教宗和教廷國務卿都明確表達立場，美方不會表態反對，只會評估衝擊。

大陸涉外人士曾透露，陸梵簽署的主教任命協議，內容是大陸提名數位主教人選，由教宗圈定，教宗有否決權但須敘明理由。

至於陸梵建交時間表，大陸涉台人士透露，北京考慮11月台灣將舉行地方選舉，為不讓民進黨有操作悲情牌空間，7、8月間或是今年底，都是有可能的時間。

(中國時報)