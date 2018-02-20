新聞透視－台灣問題 並非陸梵交往重點

2018年02月20日 01:02 中國時報 藍孝威

陸梵建交腳步將近，台灣認為，這是大陸又出手打壓我國際生存空間。不過，對北京來說，陸梵建交可大幅降低地下教會對社會治安造成的威脅，梵蒂岡則是著眼未來可在大陸公開宣教，雙方在意的是達成主教任命權的和解，至於一中原則或是台灣問題，並非當前陸梵交往的考慮重點。

2016年民進黨政府上台後，因蔡英文總統不願承認九二共識，大陸方面取消和馬英九時期達成的外交休兵默契，先後和聖多美普林西比、巴拿馬建交，外界認為，這是大陸刻意限縮台灣外交空間的懲罰手段。

梵蒂岡作為台灣在歐洲唯一的邦交國，如果台梵斷交成真，對台灣的外交將是一大打擊，但除了指責大陸打壓外，應如何客觀看待近年來陸梵為何會愈走愈近？

很顯然，相較於台灣在非洲或中美洲的友邦，大陸不需要撒錢來爭取梵蒂岡轉向，如果大陸真要挖台灣的外交牆角，直接從非洲或中美洲下手就好，不需要花時間啃梵蒂岡這塊難啃的「硬骨頭」。因此陸梵近年交好，並非大陸刻意拉攏，而是另有原因。

長期以來，陸梵對於主教任命問題一直談不攏，大陸同時存在獲得官方承認的「愛國教會」和獲得梵蒂岡承認的「地下教會」，兩者爭搶信徒，水火不容。

由於北京難以掌控「地下教會」的動態，擔心如果任由地下教會自行吸收信徒、發展組織，一旦成為反共勢力，將對社會造成不穩定因素。據統計，大陸的天主教徒約1000萬至1200萬人，在百餘名主教中，7成是官方任命的愛國教會主教，只有3成是梵蒂岡秘密祝聖的地下教會主教。

一旦陸梵簽署主教任命協議，代表大陸可全盤掌握主教人選，現有的地下教會可望合法化，有利於社會維穩。對於梵蒂岡來說，雖然表面上讓步，教宗只能從陸方的建議名單裡圈選主教，但是主教身份獲得大陸的背書，代表未來可以在大陸公開宣教，增加教徒人數，教徒也不用再面臨被迫選邊站的窘境。

(中國時報)