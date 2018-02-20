浪子回頭計畫 籲教宗向我國談話

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中國時報
／台北報導

陸梵建交傳聞已久，甚至天主教台灣教區內曾擬好「浪子回頭計畫」，一旦台梵斷交，將動員天主教社群向台灣各界說明、致歉，同時籲請教宗向我國社會發表書面談話。

1999年台梵關係一度告急，當年2月11日教廷國務卿蘇達諾（Cadinal Angelo Sodano）公開表示，「教廷駐華大使館只要大陸上午同意，不必等到明天，當天晚上就可遷往北京。此非與中華民國斷絕關係，只是將使館遷回原地。」過一個星期，時任外交部長胡志強親自赴梵蒂岡，與蘇達諾見面，強力鞏固台梵邦交。

當年北京、梵蒂岡公開即將建交的外交談話，致使天主教台灣地區教團感到憂心，一度認為陸梵建交在即，因此擬定一份「浪子回頭」計畫，一旦陸梵建交，即向台灣社會說明外交變化，這項計畫曾被中華民國駐教廷前大使戴瑞明證實。

「浪子回頭」計畫將動員天主教社群、教友向我各界說明，甚至必要時，為台梵斷交致歉。此外，該計畫也籲請教宗向中華民國發表書面談話。

當年計畫內，還附有兩封信件，第一封是致教宗若望保祿二世，另一封是致世界各地主教團等，信件內容第一段就提及蘇達諾的說法，信中並說雖對陸梵關係正常化不感意外，但大陸藉教廷打擊台灣，這讓台灣不得不發出不平之聲。

當年香港《南華早報》、法國《費加洛日報（LE FIGARO）》及新加坡《天主教新聞周刊》等皆密集報導陸梵即將建交，甚至《費加洛日報》指稱，陸梵建交將在千禧年（2000年），雙方正研擬建交公報，不過，2000年時，並未發生。

(中國時報)

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