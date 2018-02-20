超迷你小國 只有兩棟大樓

2018年02月20日 01:02 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

馬爾他騎士團小百科

外媒報導，梵蒂岡為與大陸建交後，我駐教廷大使館可能移至馬爾他騎士團。但前外交部長程建人與歐鴻練認為，馬爾他騎士團雖與我友好，但我方不可能接受此安排，且因為國土甚小，即使建交，「意義亦不大」。

馬爾他騎士團是世界上面積最小的國家，位於羅馬佔地0.012平方公里的馬爾他宮，主要「國土」就是兩棟大樓。

馬爾他騎士團歷史悠久，前身是三大騎士團之一的「醫院騎士團」，早在十字軍東征時期就已成立。最初是在耶路撒冷提供醫療服務並且保護醫護設施，後來輾轉遷到羅得島、馬爾他島，最後被拿破崙逐出馬爾他島，因此與地中海的「馬爾他」(Malta)共和國並無關連。

程建人說，馬爾他騎士團是一個天主教的主權實體，在國際間從事慈善人道活動，在國際間推動貧民醫療照護、人道援助等工作，雖友好，但若真的建交，國內可能也會有不同看法。

馬爾他騎士團有自己的護照、郵票、貨幣、公共建築、司法獨立以及騎士團憲法，並享有治外法權。但是聯合國並未將其分類為正式會員國家，而是將其視為主權實體與國際組織。馬爾他騎士團與104個國家有外交關係，在歐盟也駐有大使。

在2015年，前總統馬英九曾與馬爾他騎士團元首費斯汀大教長相互贈勳，馬爾他騎士團對外聯絡主任狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate）去年3月向《富比士》發出的聲明中提到，「基於雙方的合作，我們有信心能與『中華民國』（台灣）發展出更深厚的關係。」

(中國時報)