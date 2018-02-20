國運籤 鎮瀾宮秦瓊救李淵 要團結拚經濟

2018年02月20日 01:02 中國時報 陳淑娥 、 張朝欣 、 呂妍庭 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

今年國運籤包括台中大甲鎮瀾宮、雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮和台北市大龍峒保安宮都抽到中籤，雖然會遇到動盪或爭議，但都提醒要團結和諧。連續3年國運籤都中籤的大甲鎮瀾宮，今年籤詩卦頭是「秦瓊救李淵」，董事長顏清標表示，這支國運籤「普通」，但強調大家要團結、拚經濟。

大甲鎮瀾宮依慣例在大年初四早子時迎神日（18日深夜11至12時），由董事長顏清標率全體董監事向媽祖虔誠擲筊，抽出戊戌狗年4支「四季籤」。最受矚目的人口籤即國運籤，內容為「月出光輝四海明、前途祿位見太平、浮雲掃退終無事、可保禍患不臨身」。

解籤人台灣省陽宅教育協會理事長周建男表示，這支籤是中籤，「秦叔寶救李淵」解讀為環境震盪比較頻繁，必須要整合，要精密規畫，溫和轉型，提升發揚各領域的精緻技術。

雲林北港鎮朝天宮媽祖廟大年初四抽出的國運籤為中上籤，內容是「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求」，雖逢爭議但有轉圜。

嘉義縣新港奉天宮初四由董事長何達煌擲出國運籤第6首甲戌，籤詩內容「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」，籤詩中下；其中籤文「命內此事難和合」被喻為是指國內政治紛擾不合，何達煌認為，「政治不合就是下籤，政治合了就是上籤」，指媽祖已點出問題，就是國內政治一定要和諧，努力拚經濟，不要再內耗，下半年國運就會轉好。

台北市大龍峒保安宮在除夕夜抽出4支公籤，包括新年歲君（整年運勢）、生理（商業）、五谷（農牧）、海冬（漁業）等。保安宮董事長廖武治表示，今年抽出的新年歲君是第59首籤詩，「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚。誠心自有真神在，誰道虛空無報應。」只要有誠心、誠意，就會有好的果報，與去年相比也是中上接近上籤，國運應該會更好。

(中國時報)