鹿港天后宮 百業籤 食品翻身拔頭籌

鹿港天后宮新春人潮洶湧，初四接神抽百業籤，掀起信徒關注。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

初四接神，鹿港天后宮主委張偉東19日循百年傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤，今年由食品商、進出口商和肥料什穀業拔頭籌，尤其食品業「榮華富貴爵巍峨」、肥料什穀業「鉅萬財源頃刻通」，都是上等好籤，寓意吉祥，讓信徒看了也心花怒放。

「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港曾是台灣最繁華港市，「行」 、「郊」雲集，鹿港天后宮衍生新春抽出各行業運勢籤詩，數百年來，一直是信徒關注焦點。

鹿港天后宮主委張偉東說，百業籤流傳數百年，傳承古老歷史景況和民生，耐人尋味，儘管社會變遷，新興行業繁生，但百業籤代表的精神還是相通，賦予現代詮釋，提供新的啟示。

今年食品業、肥料什穀都抽得上籤，天后宮解籤老師解釋，近年走過黑心食品的低潮，業者挺過來並提升品質，詩云「榮華富貴爵巍峨、忠孝之人惑太和。不遇風波無患難，元亨利貞致福多」。

肥料什穀也關係著豐年，抽得「有人販得洞庭紅、鉅萬財源頃刻通。男子運來難預料，今朝送汝女一帆風」也讓信徒開心又是足食的一年。進出口商也不錯，「且看春來萬象融」，予人期待新春新氣象。

抽到運勢較差有建材商，詩云「富貴榮華無汝分」、飲食業「閉門靜守渡秋冬」、娛樂事業「欲晴不晴雨不雨」等，還待時來運轉。其餘，還有油商、礦業等士農工商，共40多行籤運，整體運勢不錯。

鹿港天后宮主委張偉東說，福禍相依，更有塞翁失馬的古諺，籤詩有各種詮釋，抽到較差籤當作砥礪，提醒更勤奮，等待時來運轉；抽到好籤，則是鼓勵，凡事謹慎，都能成就事業上上籤。

(中國時報)

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