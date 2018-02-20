國運籤 南鯤鯓代天府繼續唱衰 沒句好話

南鯤鯓代天府國運籤今年抽中丙子籤，籤詩卦頭為漢李廣父子陣亡，內容沒一句好話，屬下下籤。（萬于甄翻攝）

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中國時報
╱台南報導

有王爺總廟稱號、奉祀五府千歲的台南市北門南鯤鯓代天府，依例在大年初一抽國運籤，去年抽到「聞仲西征遇十絕陣後逃」的下下籤，與絕大多數宮廟唱反調，被不少民眾譏為「唱衰」後，對照過去一年來的紛擾不斷，讓許多信眾嘖嘖稱奇。今年抽出的丙子籤詩又是下下籤，廟方雖請民俗專家及學者來解籤，但面對籤詩上沒一句好話，也頗覺無奈。

今年抽出的丙子籤詩卦頭「漢李廣父子陣亡」，內文為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，卦頭典故來自漢朝飛將軍李廣因戰事失利自刎，內文則指出政府未來面對的困境重重，呼籲民眾要共同打拚，才能危機變轉機。

廟方請來解籤的中華民俗藝術基金會董事長林明德、副董事長李豐楙2人認為，雖是下下籤，但並沒有那麼差。林明德說，在農曆6月過後應該會有轉機；李豐楙也表示，國運離不開政治，年底選舉前紛爭難免，選後就會較為穩定。

南鯤鯓代天府的國運籤深受各方注目，應可以回溯到2015年，當年抽出「武則天坐天」，被認為是預言台灣將出女總統，後來蔡英文當選，加上籤詩又被網友拿來修圖嘲諷時政，讓廟方困擾不已，更一度考慮停辦。據查，從3年前算起，南鯤鯓已經連抽4年的中、下籤，先不論準度如何，在春節期間一片「說好話」的氛圍中，顯得頗為另類；但也有民眾私下說，「實話總是沒人愛聽」。

(中國時報)

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