國運籤 新北湧蓮寺 今年辛苦年

2018年02月20日 01:02 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

農曆春節連假結束，新北市湧蓮寺過年期間抽出今年的國運籤，士、農、工、商分別是下吉、中吉、中平和下下籤，湧蓮寺主委陳宏昌表示，整體而言，今年將是辛苦的一年，不過事在人為，國運籤的提醒，是讓大家要用更正面的心態面對困難、迎接挑戰。

湧蓮寺指出，2018年國運籤的士籤抽中下吉，籤詩寫道「衝風冒雨去還歸，役役勞身似燕兒，啣得泥來成壘後，到頭壘壞復成泥」，意指千般用計晨昏不停，卻到底無成，凡事空勞心力。

農籤是中吉，籤詩寫道「宛如抱虎過山前，戰戰兢兢膽碎寒，幸得山前逢妙手，方能保得一身安」，意指前程危險阻斷，切勿遠行，自宜守待，凡事先凶後吉。

工籤是中平，籤詩寫道「清閑無事靜處坐，飢時吃飯困時臥，放下身心不用忙，必定不遭殃與禍」，意指守己安靜則不遇殃禍。商籤則是下下，籤詩寫道「勸君切莫向他求，似鶴飛來暗箭投，若去採薪蛇伏草，恐遭毒口也堪憂」，同樣意指守己安靜，凡事守舊待時。

陳宏昌表示，士籤代表政治及國運，抽中下吉，代表今年會有些辛苦，而其中代表商業的商籤抽中下下，代表整體經濟面不佳。

整體而言，今年會比較辛苦，但國運籤提供參考，凡事事在人為，轉念一想，反而是大家一起團結，面對困難和挑戰的機會。

(中國時報)