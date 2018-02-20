宮廟政治學 過年搶票必修課

2018年02月20日 01:02 中國時報 地方中心／綜合報導

雲林縣長李進勇（前右二）是基督教徒，走訪宮廟以雙手合十鞠躬代替拿香。（許素惠攝）

神明不分藍綠，每逢選舉，候選人即使信仰不同，「不拿香對拜」，但都得必修「宮廟政治學」。雲林縣長李進勇身為基督徒，但為獲得縣民認同，也不得不跟神明攀關係，大年初一至初三跑了全縣42間廟宇；對手、國民黨雲林縣長參選人張麗善也不遑多讓，3天下來也跑遍40多間廟宇，盼透過跟神明搏感情，拉近與選民的距離。

藍綠下屆雲林縣長參選人立委張麗善、雲林縣長李進勇，趁新春展開地毯式的宮廟「拜票」。李因篤信基督教，除了到教會拜年發福袋，初一至初三也馬不停蹄地跑了全縣42間廟宇，但他亦有不拿香的堅持，以雙手合十及鞠躬代替，藉以在個人信仰和世俗文化間取得平衡；張也跑遍全縣發紅包，並提出Ｌ廊帶宗教文化觀光發展構想，較勁意味濃。

基督徒李進勇 3天跑42廟

民進黨台南市長初選競爭激烈，蔡英文大年初一南下全台首廟天壇參拜時，陳亭妃、黃偉哲、顏純左、葉宜津、王定宇、李俊毅等角逐民進黨台南市長提名的參選人全數到齊；前台南市長、現任行政院長賴清德17日會同高雄市長陳菊前往南鯤鯓代天府參拜時，陳亭妃、黃偉哲、顏純左均特地前往陪同。

民進黨嘉義縣長初選2位候選人張明達及翁章梁，農曆春節期間也片刻不得閒，勤跑各大廟宇開廟門、參拜、發紅包及福袋，用不一樣的方式與民眾拜年。

台北市年後藍綠初選態勢將明朗化，表態參選者春節假期勤走宮廟，台北市長柯文哲光是初一、初二就跑了28間宮廟；綠營的前副總統呂秀蓮、立委姚文智，春節也走訪多間寺廟；國民黨前立委丁守中3天造訪22間宮廟。

親近選民信仰 有拜有保庇

尋求連任的嘉義市長涂醒哲，過年期間前往上帝廟、朝天宮等廟宇參拜祈福。表態脫黨參選的嘉市議長蕭淑麗製作「旺旺福氣狗」狗毛巾、金筆等文宣小物，到各大廟宇發送；前市長黃敏惠亦透過廟宇走春分享創意紅包。

新北市參選人也不得閒，副市長侯友宜看似只有3場公開行程，遠不及對手周錫瑋連跑36間宮廟，但據了解，侯私下行程滿檔，幾乎29區跑透透。綠營方面，立委吳秉叡春節期間連走26間宮廟跟民眾拜年，大年初一更有前行政院長蘇貞昌幫忙站台。

蔡英文在大年初一到台東天后宮發紅包，參選台東縣長的黨籍立委劉櫂豪，隨著蔡腳步到廟中與民眾握手寒喧；國民黨籍的縣長參選人議長饒慶鈴，則在初三到天后宮上香發紅包。

(中國時報)