新聞透視－重現藍天 不怕苦戰 只憂怯戰

2018年02月20日 01:02 中國時報 周毓翔

對國民黨而言，今年底的選舉，雖為「苦戰」，但並非「困戰」，絕不能「怯戰」，因民進黨執政以來，兩岸關係冷凍，影響地方觀光產業，再加上年改、一例一休等政策，破壞軍公教及基層對其信任。國民黨若能掌握時勢，即使是深綠選區，若能全力搶攻，未必不能重現藍天。

所謂「深綠選區」，除了民進黨勢力所在的雲嘉南、高屏及宜蘭外，桃園市在鄭文燦於2014年執政後，亦已將國民黨在桃園的影響力從根拔起，林佳龍在台中市著力也甚深。然而，藍綠最大的不同在於民進黨面對深藍選區，會思考用什麼手段攻下，國民黨則在思考如何在必敗的選舉中無傷離開。

事實上，深綠選區並非難以撼動，但國民黨過去推出的人選往往是「空降部隊」，打完選戰後，若未能獲勝，就從此處消失，難與在地居民建立互信。反觀民進黨，不乏敗將留在原地經營，最後終能獲得認同，而在下屆選舉中演出復仇記。

不過，這次國民黨已正式通過提名的人選中，亦見深耕地方型的人物，如參選基隆市長的謝立功，就是過去敗選後仍留在基市蹲點，而進攻深綠選區的宜蘭縣長參選人林姿妙，以及雲林縣長參選人張麗善也都是長期在地經營的人。此外，這些「深綠選區」不少人是務農或加工出口業，是高度依賴大陸市場的行業，如今兩岸關係陷入冰點，在生計被影響狀況下，選民以選票作為對民進黨的抗議，是有可能發生。

整體而言，藍軍是「苦戰」，但不是「困戰」，民進黨因有執政包袱，藍軍並非全無希望，而是看如何出招。但國民黨現階段操盤方式實在令人擔憂，黨中央並未給予支援，各地參選人幾乎都是靠自己，黨中央好像把人選決定了，就沒事一般，參選人心中苦不堪言，如何把全台戰線連起來，仍是吳敦義最大考驗。

前總統馬英九近來在民間獲得的歡迎，超出預期，或許對國民黨是個轉機。過去馬英九代表著國民黨執政失敗，如今馬的人氣谷底回升，若足以帶動藍營氣勢，年底選戰應有一拚的機會。

(中國時報)