選情分析－整合拚勝選 柯P終究得選個顏色

2018年02月20日 01:02 中國時報 郭建伸

台北市長選戰眾所矚目，藍綠陣營各有盤算，是否派人參選懸而未決，但民進黨內反柯聲浪高漲，禮讓或不禮讓，將成為蔡英文總統的難題。現任市長柯文哲力爭連任，但已無法再以「政治素人」形象參戰，柯若想連任，勢必要整合藍或綠，否則在夾縫中將難以生存。

民進黨2014年禮讓柯文哲，柯在選戰中帶動民進黨各縣市選情，許多縣市藍天轉綠地。但3年多磨合下來，柯的快人快語，不僅炮打蔡政府，「兩岸一家親」談話也飽受綠營基層質疑，不再是盟友。

民進黨全代會去年通過的提名辦法，黨主席可對非執政縣市徵召人選，被外界視為「柯文哲條款」。但近來表態參選台北市長的綠委姚文智、前副總統呂秀蓮，都主張民進黨應自推人選，曾任柯文哲競選總幹事的姚立明，甚至要為姚文智輔選，情勢變化詭譎。

蔡政府全面執政後，民調屢次下滑，禮讓柯文哲與否，最讓民進黨難以割捨的，就是拉抬各縣市的「外溢效益」，否則何苦不讓自家人迎戰？但綠營議員需要「母雞」帶頭，若母雞的顏色不對，選民投不下去，議員席次勢必少掉好幾席。

主張不禮讓柯文哲的綠營人士私下評估，以過去經驗而論，環保署長李應元在2002年披綠營戰袍參選台北市長，強碰對手馬英九，僅獲36％得票率，是歷年來民進黨輸得最慘的一次；若民進黨、國民黨及柯文哲同時參選，形成「三強鼎立」的選舉結構時，柯勢必會搶藍綠營的選票。

該人士分析，近年民進黨在台北市得票率都超過4成，選舉一到就會歸隊團結；若國民黨候選人不強，柯文哲又採取中間路線，吸票效果一定是「藍大於綠」，屆時民進黨即使以最差的得票率也能險勝。

但禮讓與否、跟誰整合，不是只有民進黨說得算，柯文哲應該也有高度控球權。國民黨將透過全民調決定人選，丁守中雖然經驗豐富，但外界不看好其後續爆發力。有藍營人士曾喊出「藍白拖」組合，若柯文哲可整合國民黨，吃下淺藍的票，又何須繼續和民進黨合作？但「藍白拖」能否成局，情勢仍在發展中。

(中國時報)