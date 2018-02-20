黃偉哲、陳亭妃陣營 互咬搞黑金

黃偉哲陣營的郭清華（左起）、唐碧娥、邱莉莉、林志展等4位市議員，鎖定陳亭妃輔選大將副議長郭信良，質疑對方「不正派」。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市長初選選情緊繃、戰線拉長，一向採取守勢的黃偉哲陣營19日反守為攻，4位市議員鎖定陳亭妃輔選大將、綽號「黑面」的副議長郭信良，除質疑對方「不正派」，還反對「黑面執政」；郭信良也強勢還擊表示，「請這幾位有意參選議長的同志不要找錯對象」。

市議員邱莉莉、郭清華、唐碧娥、林志展昨召開記者會指出，陳亭妃與郭信良的政治夥伴關係，是台南眾所周知的事實，郭信良曾涉及官田鋼等多起弊案與爭議事件，如果陳亭妃獲得提名甚至當選，台南是否會出現「黑面執政」的現象？

郭清華說，即使官司判無罪，但郭信良接連涉及多起弊案，顯示他的清廉操守大有問題；郭清華甚至呼籲調查許添財9年市長任內有多少公共工程是和郭信良有關係？他強調，敢公開提出批評就是負責，不怕郭信良提告。

邱莉莉等人也指出，有關郭信良操守的質疑不斷，2014年12月正副議長選舉，黨內有人跑票造成議長失守，民進黨立委邱議瑩等人曾指控幕後操盤者是陳亭妃、郭信良等人；因跑票被開除黨籍的5名市議員，此次市長初選也都支持陳亭妃，他們呼籲陳亭妃與郭信良應澄清市民的疑慮。

郭信良強調，他坦蕩蕩願意正面回應，但也應要用同樣的標準檢驗彼此；這幾位議員同事可能也要捫心自問，是不是自己也涉及弊案被起訴或求刑，或有槍砲彈藥管制等前科？如果按照這樣的邏輯，這幾位有意參選議長的人不就是「黑金執政」，他呼籲黨中央出面管一管。

郭信良指出，黃偉哲為何放任陣營發言人為搶議長位子不擇手段？官田鋼案他是借貸且有還錢；但黃偉哲在牛頭牌事件中，被法官認定收受200萬元現金與200萬元政治獻金，難道也要拿出來說嘴嗎？同時，當檢方要求測謊時，他全力配合；但黃偉哲有嗎？為何不敢接受測謊呢？

(中國時報)

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